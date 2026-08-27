Népal et Tibet: plus de 1 300 disparus après une crue à la frontière

Le bilan arrêté au matin du 27 août faisait état de 165 morts et 823 disparus au Népal, tandis que les autorités chinoises recensaient 558 disparus supplémentaires à Gyirong, dans une zone himalayenne très fréquentée par les touristes.

Une crue transfrontalière a laissé plus de 1 300 personnes portées disparues entre le Népal et le Tibet chinois, jeudi 27 août au matin, avec 165 morts et 823 disparus recensés côté népalais et 3 morts ainsi que 558 disparus annoncés à Gyirong par les autorités chinoises.

Au Népal, au moins 579 touristes nationaux ou étrangers figuraient parmi les personnes non localisées, selon l’AFP. Côté chinois, le bilan officiel à Gyirong faisait état de 260 étrangers parmi les disparus.

Le poste-frontière de Gyirong, plusieurs axes routiers et des installations hydroélectriques ont été touchés des deux côtés de la frontière, dans une zone touristique de l’Himalaya reliée à la vallée de la Trishuli et au passage de Rasuwagadhi.

Selon une évaluation initiale des autorités népalaises de gestion des catastrophes, relayée par ThePrint le 27 août, la crue aurait été provoquée par un glissement de neige et de roches suivi d’une crue glaciaire dans la rivière Lhende, près de Rasuwagadhi. Les autorités n’avaient pas encore présenté ce mécanisme comme définitivement établi.

La police du Népal a indiqué avoir déployé des renforts de recherche, d’appui médico-légal et une équipe médicale de 22 personnes vers les zones touchées. Elle précisait en outre que 28 policiers restaient sans contact pendant les opérations.