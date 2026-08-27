Norvège: le palais annonce un état de santé « extrêmement grave » pour le roi Harald V

Le souverain de 89 ans est hospitalisé depuis le 17 août à l'Hôpital national d'Oslo, tandis que le prince héritier Haakon assure la régence et que le programme de la famille royale a été allégé.

Le palais royal norvégien a annoncé jeudi 27 août que l’état de santé du roi Harald V, 89 ans, était « extrêmement grave », dix jours après son hospitalisation à l’Hôpital national d’Oslo.

Le souverain est soigné depuis le 17 août dans cet établissement de la capitale. Le prince héritier Haakon assure la régence pendant l’arrêt du roi.

Le palais avait indiqué le 23 août que Harald V recevait des antibiotiques pour une infection bactérienne du sang et que son état était alors jugé stable. Le communiqué diffusé jeudi marque donc une nette aggravation officielle.

Harald V souffre d’une anémie hémolytique, un trouble sanguin déjà évoqué pendant cette hospitalisation. Le palais n’a pas communiqué d’autre détail sur l’évolution médicale du souverain dans son annonce du 27 août.

Après cette annonce, la reine Sonja et le prince héritier Haakon ont annulé leurs engagements prévus jeudi.