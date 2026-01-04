Bénin: le Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou relevé de ses fonctions

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé le remplacement du Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou, à la suite d’une vaste opération policière menée à Parakou et qualifiée de bavure. Dans un communiqué officiel, le ministère, de concert avec la hiérarchie policière, a présenté ses excuses aux personnes affectées et ordonné la libération immédiate des jeunes interpellés.

Après l’arrestation massive de jeunes à Parakou dans la nuit du vendredi 2 janvier 2026, les autorités ont reconnu des dysfonctionnements dans la conduite de l’opération policière, ouvrant la voie à des mesures correctives au sommet de la Police républicaine dans le département du Borgou.

Selon les informations, l’intervention a été menée par la Direction départementale de la Police républicaine (DDPR) du Borgou, appuyée par des équipes spéciales du peloton de surveillance et de la compagnie mobile. Les forces de l’ordre ont mis fin à un spectacle non autorisé dénommé « La guerre des clans », qui rassemblait plusieurs centaines de participants, parmi lesquels de nombreux mineurs.

Sur les lieux, les policiers ont procédé à une vaste opération d’interpellation. Plus de 400 personnes ont été arrêtées, plus de 90 motos saisies, ainsi que du matériel acoustique et de sonorisation. Plus de 400 téléphones portables ont également été confisqués puis transmis à l’Office de lutte contre la cybercriminalité pour vérification et enquête.

Le Directeur départemental de la Police du Borgou relevé de ses fonctions

Au lendemain de cette arrestation massive, le Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou relevé de ses fonctions par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Dans un communiqué radio-télévisé, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, est revenu sur les circonstances de l’opération policière menée dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026 dans le troisième arrondissement de Parakou.

« Il m’a été donné de constater qu’une opération de Police, menée dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026 dans le troisième arrondissement de Parakou et visant à prévenir tout désordre susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, a malheureusement donné lieu à une bavure qui a occasionné des désagréments à de nombreuses personnes », a reconnu le ministre.

s’en est suivi le limogeage du directeur départemental. « Mais, en raison de la gravité des incidents signalés, le Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou a été relevé de ses fonctions », a annoncé le ministre de l’intérieur.

Face à cette situation, la Police républicaine a exprimé ses regrets et présenté ses excuses aux personnes innocentes à qui ladite opération a ainsi fait du tort. Le ministre a enfin exhorté les citoyens à vaquer librement à leurs occupations, dans le strict respect des lois et règlements de la République.