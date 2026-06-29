Bénin: le commissariat frontalier de Malanville intercepte 10 mineurs béninois en route pour le Niger

​Le jeudi 25 juin 2026, une équipe du commissariat frontalier de police de Malanville a intercepté dix mineurs au niveau du fleuve Niger. Le convoi se dirigeait vers la ville de Gaya, au Niger.

​Selon les informations fournies par les sources policières, les victimes de ce réseau sont majoritairement des écoliers dont l’âge varie entre 6 et 15 ans. Lors de leur interception, le groupe d’enfants ne disposait d’aucune autorisation parentale formelle permettant leur sortie du territoire national.

​L’enquête policière a révélé que le passeur, un cultivateur de nationalité étrangère, s’était spécialement déplacé dans la commune de Banikoara, en territoire béninois, dans le but de recruter cette main-d’œuvre infantile pour la saison.

​Les versions contradictoires du passeur et des enfants

​Soumis à un interrogatoire par les forces de l’ordre, le suspect a tenté de justifier ce déplacement en affirmant que les enfants traversaient simplement la frontière pour y passer leurs vacances scolaires.

​Cependant, les déclarations des dix mineurs ont formellement contredit cette ligne de défense. Les enfants ont explicitement indiqué aux enquêteurs qu’ils étaient convoyés vers Gaya pour y effectuer des travaux champêtres.

​Garde à vue et prise en charge des victimes

​Devant ces éléments flagrants de traite d’enfants, l’affaire a immédiatement été portée à la connaissance du procureur de la République. Le passeur a été placé en garde à vue au commissariat d’arrondissement de Malanville afin de faire l’objet d’une enquête approfondie.

​De leur côté, les dix jeunes mineurs ont été mis en sécurité et confiés aux responsables du Guichet unique de protection sociale (GUPS) de Malanville, qui assurent désormais leur prise en charge psychologique et matérielle en attendant leur retour dans leurs familles respectives.