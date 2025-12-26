Bénin: le Colonel-major Djimon Dieudonné Tévoedjrè promu Général de Brigade

Réuni en conseil des ministres extraordinaire ce jeudi 26 décembre, le gouvernement a procédé à une série de nominations et de promotions au sein des forces de sécurité publique et des forces armées nationales. Ces décisions, qui prennent effet à différentes dates à compter de janvier 2026, traduisent la volonté des autorités de renforcer la chaîne de commandement et d’adapter l’appareil sécuritaire aux défis actuels.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le conseil a entériné la nomination de Brice Kocou Allowanou au grade d’Inspecteur général de police de 2ᵉ classe. Actuel contrôleur général de police, cette promotion prendra effet à compter du 15 janvier 2026. Elle s’inscrit dans la dynamique de professionnalisation et de consolidation du commandement au sein de la Police républicaine.

Au niveau du ministère de la Défense nationale, plusieurs officiers supérieurs ont été élevés à des grades stratégiques, marquant un tournant significatif dans l’organisation du haut commandement militaire. Ainsi, Bertin Bada est promu au grade de Général d’armée aérienne, avec effet au 1ᵉʳ janvier 2026. Cette nomination vient consacrer son parcours au sein de l’armée de l’air et son rôle déterminant lors du putsh manqué du 07 décembre 2025.

À lire aussi : Armée béninoise: plusieurs hauts gradés promus à des grades supérieurs

Par ailleurs, deux officiers accèdent au grade de Général de corps d’armée. Il s’agit de Fructueux Candide Ahodègnon Gbaguidi, élevé à ce rang à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, et de Abou Issa, dont la promotion prendra effet le 15 janvier 2026.

Le conseil a également décidé de la promotion de Djimon Dieudonné Tevoedjre, jusque-là colonel-major, au grade de Général de brigade à compter du 1ᵉʳ janvier 2026. À cette même catégorie s’ajoute Faïzou Gomina, colonel promu Général de brigade à partir du 15 janvier 2026.

Une recomposition stratégique du commandement

Ces nominations interviennent dans un contexte régional et national marqué par des enjeux sécuritaires croissants. Elles visent à renforcer l’efficacité opérationnelle, la cohésion et la capacité de commandement des forces de défense et de sécurité, tout en assurant la continuité de l’autorité de l’État.

Inspecteur général de Police de 2ème classe, pour compter du 15 janvier 2026 : Contrôleur général de Police Brice Kocou ALLOWANOU

Au ministère de la Défense Nationale