Bénin : l’armée rappelle son devoir de neutralité à l’approche de la présidentielle de 2026

À quelques jours de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, l’état-major des Forces armées béninoises a appelé les militaires au strict respect de la neutralité politique et de la discipline républicaine.

À l’approche du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, les Forces armées béninoises montent au créneau pour rappeler les principes qui encadrent leur rôle en période électorale. Dans un communiqué rendu public le 30 mars 2026, le chef d’état-major général, Fructueux Gbaguidi, insiste sur « le principe fondamental de neutralité politique qui régit notre institution ».

S’adressant directement aux militaires, le commandement rappelle que l’armée doit rester « un acteur apolitique et impartial, au service exclusif de la Nation, au-delà de tout clivage partisan ». Une posture jugée essentielle pour garantir la stabilité des institutions et préserver la paix sociale dans un contexte électoral souvent sensible.

Le général de corps armée indique qu’aucun comportement à connotation politique ne sera toléré au sein des rangs. Les soldats sont ainsi appelés à respecter scrupuleusement les règles en vigueur, notamment « les obligations de neutralité politique et le respect de la loi électorale », ainsi que « la discipline et le devoir de réserve ».



L’état-major insiste également sur le rôle central de l’armée durant cette période. Il s’agit d’assurer la sécurité des citoyens et maintenir l’ordre public, quel que soit le verdict des urnes. Ce rappel intervient alors que la campagne électorale est en cours dans toutes les régions du pays.