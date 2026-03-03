Bénin : la police interpelle des pratiquants du « zéwé » sur le boulevard de la Marina

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Police républicaine a mené une vaste opération sur le boulevard de la Marina à Cotonou pour mettre fin au phénomène du « zéwé ». Deux jeunes ont été interpellés et plusieurs motos saisies.

La Police républicaine a intensifié la lutte contre le phénomène du « zéwé », ces démonstrations acrobatiques à moto qui exposent conducteurs et passants à de graves accidents. Dans la nuit de dimanche à lundi, une opération spéciale a été menée sur le boulevard de la Marina, situé dans le 12ᵉ arrondissement de Cotonou. Un important dispositif sécuritaire, composé d’une équipe spéciale et d’agents positionnés aux différents carrefours, a été déployé pour sécuriser la zone.

Au cours de l’intervention, deux jeunes ont été interpellés en flagrant délit alors qu’ils effectuaient des figures acrobatiques, notamment des « wheeling » et des slaloms à grande vitesse. Selon la police, ces manœuvres mettaient gravement en danger les autres usagers de la route. Les deux jeunes ont été conduits au commissariat et placés en garde à vue. Ils seront présentés le jeudi 5 mars 2026 au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Leurs motocyclettes ont été saisies à titre conservatoire.

Au total, dix-huit autres motos ont également été interceptées lors des contrôles.

La Police républicaine annonce par ailleurs que ces opérations vont se poursuivre dans les prochaines semaines, notamment sur les axes sensibles de la ville comme la Marina, le boulevard Saint-Michel, l’axe Akpakpa et les abords de l’aéroport.