Bénin: la majorité présidentielle s’apprête à investir son candidat à Parakou

Le duo candidats de la majorité présidentielle sera investi les jours à venir. C’est le stade de Parakou dans la partie septentrionale du pays qui est retenu pour abriter l’événement.

Selon les informations proche des organisateurs, Parakou, grande ville du Nord, a été choisie comme point de ralliement politique pour des raisons stratégiques.

Le ticket pressenti serait composé de Romuald Wadagni, actuel ministre de l’Économie et des Finances, et de Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Leur désignation illustre la volonté de la mouvance présidentielle de s’appuyer sur un duo alliant expérience institutionnelle et continuité économique.

Le choix de Parakou pour la présentation n’est pas anodin : la ville constitue un carrefour stratégique, autant pour son poids électoral que pour sa symbolique d’ouverture vers l’arrière-pays.

L’événement, qui devrait mobiliser cadres politiques, militants et sympathisants, se veut une démonstration de cohésion et de force de la majorité.

Si l’officialisation du duo devrait lever toute ambiguïté sur les intentions du camp présidentiel, elle ouvre également une nouvelle phase dans la compétition électorale à venir.

Les opposants attendent désormais de connaître les contours du projet porté par ce ticket et les réponses concrètes qu’il apportera aux préoccupations des citoyens.

À un peu plus de six mois du scrutin du 12 avril 2026, le climat politique s’anime, et toutes les formations affûtent déjà leurs armes.