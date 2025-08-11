Bénin: la journée du vendredi 15 août 2025 déclarée fériée, chômée et payée

Le ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin a annoncé que la journée du vendredi 15 août 2025 sera chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision s’inscrit dans le respect de la loi fixant les fêtes légales en République du Bénin.

À travers un communiqué officiel en date du 11 août 2025, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou A. Mathys, a rappelé que la journée du vendredi 15 août 2025, marquant la fête de l’Assomption, est reconnue comme jour férié au Bénin. Cette disposition découle de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990, qui fixe les fêtes légales sur le territoire national.

Le texte précise que cette journée sera « chômée et payée » pour l’ensemble des travailleurs, dans tous les secteurs d’activité et sur toute l’étendue du territoire. Il s’agit d’un congé légal accordé à l’occasion de cette célébration chrétienne importante, commémorant l’élévation de la Vierge Marie au ciel.

Le ministère, au nom du gouvernement, adresse également ses vœux à la communauté chrétienne du pays. « Le Ministre souhaite à toute la communauté chrétienne, une bonne fête », peut-on lire dans le communiqué signé par Victorin V. Honvoh, Directeur de cabinet du ministère.

La fête de l’Assomption, célébrée chaque 15 août, fait partie des événements religieux inscrits dans le calendrier officiel des jours fériés au Bénin. Elle revêt une importance particulière pour de nombreux fidèles, qui y voient un moment de recueillement et de ferveur spirituelle.