PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: la journée du vendredi 15 août 2025 déclarée fériée, chômée et payée

Bénin: la journée du vendredi 15 août 2025 déclarée fériée, chômée et payée

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Bénin : le vendredi 15 août 2025 déclaré férié pour la célébration de l’Assomption Chapeau :Le ministère du Travail et de la Fonction publique annonce que la journée du vendredi 15 août 2025, consacrée à la fête de l’Assomption, sera chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision s’inscrit dans le respect de la loi fixant les fêtes légales en République du Bénin. Article :À travers un communiqué officiel en date du 11 août 2025, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou A. Mathys, a rappelé que la journée du vendredi 15 août 2025, marquant la fête de l’Assomption, est reconnue comme jour férié au Bénin. Cette disposition découle de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990, qui fixe les fêtes légales sur le territoire national. Le texte précise que cette journée sera « chômée et payée » pour l’ensemble des travailleurs, dans tous les secteurs d’activité et sur toute l’étendue du territoire. Il s’agit d’un congé légal accordé à l’occasion de cette célébration chrétienne importante, commémorant l’élévation de la Vierge Marie au ciel. Le ministère, au nom du gouvernement, adresse également ses vœux à la communauté chrétienne du pays. « Le Ministre souhaite à toute la communauté chrétienne, une bonne fête », peut-on lire dans le communiqué signé par Victorin V. Honvoh, Directeur de cabinet du ministère. Une fête religieuse inscrite au calendrier nationalLa fête de l’Assomption, célébrée chaque 15 août, fait partie des événements religieux inscrits dans le calendrier officiel des jours fériés au Bénin. Elle revêt une importance particulière pour de nombreux fidèles, qui y voient un moment de recueillement et de ferveur spirituelle.
Bénin : le vendredi 15 août 2025 déclaré férié pour la célébration de l’AssomptionChapeau :Le ministère du Travail et de la Fonction publique annonce que la journée du vendredi 15 août 2025, consacrée à la fête de l’Assomption, sera chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision s’inscrit dans le respect de la loi fixant les fêtes légales en République du Bénin.Article :À travers un communiqué officiel en date du 11 août 2025, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou A. Mathys, a rappelé que la journée du vendredi 15 août 2025, marquant la fête de l’Assomption, est reconnue comme jour férié au Bénin. Cette disposition découle de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990, qui fixe les fêtes légales sur le territoire national.Le texte précise que cette journée sera « chômée et payée » pour l’ensemble des travailleurs, dans tous les secteurs d’activité et sur toute l’étendue du territoire. Il s’agit d’un congé légal accordé à l’occasion de cette célébration chrétienne importante, commémorant l’élévation de la Vierge Marie au ciel.Le ministère, au nom du gouvernement, adresse également ses vœux à la communauté chrétienne du pays. « Le Ministre souhaite à toute la communauté chrétienne, une bonne fête », peut-on lire dans le communiqué signé par Victorin V. Honvoh, Directeur de cabinet du ministère.Une fête religieuse inscrite au calendrier nationalLa fête de l’Assomption, célébrée chaque 15 août, fait partie des événements religieux inscrits dans le calendrier officiel des jours fériés au Bénin. Elle revêt une importance particulière pour de nombreux fidèles, qui y voient un moment de recueillement et de ferveur spirituelle.
- Publicité-

Le ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin a annoncé que la journée du vendredi 15 août 2025 sera chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision s’inscrit dans le respect de la loi fixant les fêtes légales en République du Bénin.

À travers un communiqué officiel en date du 11 août 2025, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou A. Mathys, a rappelé que la journée du vendredi 15 août 2025, marquant la fête de l’Assomption, est reconnue comme jour férié au Bénin. Cette disposition découle de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990, qui fixe les fêtes légales sur le territoire national.

Le texte précise que cette journée sera « chômée et payée » pour l’ensemble des travailleurs, dans tous les secteurs d’activité et sur toute l’étendue du territoire. Il s’agit d’un congé légal accordé à l’occasion de cette célébration chrétienne importante, commémorant l’élévation de la Vierge Marie au ciel.

Le ministère, au nom du gouvernement, adresse également ses vœux à la communauté chrétienne du pays. « Le Ministre souhaite à toute la communauté chrétienne, une bonne fête », peut-on lire dans le communiqué signé par Victorin V. Honvoh, Directeur de cabinet du ministère.

La fête de l’Assomption, célébrée chaque 15 août, fait partie des événements religieux inscrits dans le calendrier officiel des jours fériés au Bénin. Elle revêt une importance particulière pour de nombreux fidèles, qui y voient un moment de recueillement et de ferveur spirituelle.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA dévoile le calendrier électoral

Bénin

Lutte contre la corruption: la BOAD et le HCPC du Bénin scellent un partenariat stratégique

Mali

Face à la CEDEAO, comment l’AES s’impose comme une alternative pour la stabilité régionale

Bénin

Bénin : décès de journaliste Wenceslas Ahouangnimon, journaliste à Bénin TV

Togo

Togo: la consommation de la tomate concentrée Tasty Tom interdite, son retrait sans délai exigé

Mali

Mali: vague d’arrestations dans l’armée, deux généraux parmi les interpellés

Bénin

Bénin: Janvier Yahouédéou revient sur les raisons de sa rupture avec Boni Yayi

Bénin

« J’ai failli mettre Boni Yayi en prison », Janvier Yahouédéou

Bénin

Bénin: le Conseil national de l’éducation veut intégrer le numérique et l’IA dans l’enseignement

Bénin

CRIET: lourdes réquisitions dans une affaire de détournement de crédits à la COWEC-Bénin

VOIR TOUS LES FLASHS