Bénin : la HAAC interdit une émission de Radio Maranatha et saisit le procureur

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a durci le ton contre Radio Maranatha après la diffusion de propos jugés extrêmement graves. L’émission est interdite, l’animateur suspendu et le dossier transmis à la justice.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pris, ce lundi 23 février 2026, une décision ferme à l’encontre de la radiodiffusion sonore privée non commerciale dénommée Radio Maranatha de Cotonou.

Dans sa décision n°26-002/HAAC, l’institution indique avoir été alertée par un auditeur au sujet d’une émission au cours de laquelle un invité aurait tenu des propos faisant l’apologie du crime et du cannibalisme, en violation des lois et des règles déontologiques en vigueur au Bénin.

Au regard de la gravité des faits, la HAAC a décidé d’interdire jusqu’à nouvel ordre l’émission intitulée « Témoignage, qu’a-t-il fait pour toi ? ». L’animateur de l’émission, Daniel Montcho, est également suspendu d’antenne pour une durée illimitée.

Dans la dernière partie de la décision, l’autorité de régulation va plus loin. Elle précise que « Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication décide de saisir le Procureur de la République des déclarations du sieur Samuel AKOWANOU, invité de l’émission incriminée ».

L’intégralité du communiqué