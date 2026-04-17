RDC : la FECOFA met fin à la période de normalisation du football

Mercredi 15 avril a marqué la fin officielle du mandat du Comité de Normalisation (CONOR) à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association. Après près de deux années de gouvernance provisoire, l’équipe mise en place pour gérer l’instance a rendu les tâches qui lui avaient été confiées.

Créé par la FIFA en avril 2023 pour stabiliser et réorganiser la fédération, ce comité intérimaire aura été dirigé successivement par Dieudonné Sambi puis par Belinda Luntadila. Avec la clôture de cette phase, la relève opérationnelle a été assurée par la secrétaire générale, Lily Tshimpumpu, chargée de prendre en main les affaires courantes.

Sa mission immédiate consiste à maintenir la continuité administrative et à garantir le suivi des dossiers pendant les prochaines semaines, afin d’assurer la bonne marche des activités fédérales jusqu’à l’installation d’une nouvelle instance dirigeante.

Cap sur l’élection du 20 mai

Le calendrier fédéral place désormais l’attention sur le 20 mai, date retenue pour l’élection du futur comité exécutif. Ce scrutin doit permettre le retour à une gouvernance choisie par les acteurs du football congolais.

La mise en place d’un bureau élu mettra fin à une période de supervision internationale qui aura duré près de deux ans ; la tenue et le déroulement du processus électoral seront observés de près par la FIFA et les parties prenantes nationales.