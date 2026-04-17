Rema: «J’ai été droguée par des femmes dès mon plus jeune âge»

Dans un nouveau titre en collaboration avec Sofiane Pamart, l’artiste nigérian Rema revient sur les débuts de sa carrière et les difficultés liées à une notoriété acquise très jeune au sein de Mavin Records.

Le chanteur nigérian Rema s’est livré sans filtre sur les coulisses de sa célébrité précoce et sur les difficultés rencontrées au début de sa carrière, évoquant une période marquée par la pression et un profond mal-être. Révélé très jeune après son arrivée chez Mavin Records et la sortie de son premier EP en 2019, l’artiste de 25 ans affirme aujourd’hui avoir été confronté à des excès et à une forme d’exploitation dans son environnement professionnel et personnel.

Dans son nouveau titre en collaboration avec le pianiste français Sofiane Pamart, intitulé Moviestar, Rema revient notamment sur les dérives liées à la célébrité, décrivant une jeunesse accélérée et difficile à maîtriser. Il y évoque également des comportements toxiques et une perte de repères liée à sa notoriété soudaine. L’artiste explique que son vécu reste largement incompris du public, estimant que son histoire personnelle a été façonnée très tôt par les exigences de l’industrie musicale.

À travers ce morceau, Rema décrit un environnement où la pression du succès aurait pris le pas sur son bien-être, soulignant la difficulté de concilier création artistique et rythme imposé par sa maison de disques. Un témoignage intime qui relance le débat sur la protection des jeunes artistes dans l’industrie musicale mondiale.



