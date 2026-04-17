Effondrement à Koussigou Montagne : une mission officielle dépêchée sur les lieux du drame

Une mission officielle a été dépêchée à Koussigou Montagne, localité située dans Tanguieta et ses environs, pour faire le point sur l’effondrement d’une galerie d’orpaillage ayant entraîné de lourdes pertes humaines.

Le drame, survenu récemment dans cette zone d’exploitation artisanale, a suscité une vive émotion au sein des populations locales et mobilisé les autorités.

Selon les premières informations, plus d’une vingtaine de personnes seraient portées disparues à la suite de cet effondrement.

Face à l’ampleur de la catastrophe et à l’inquiétude croissante des familles des victimes, le gouvernement a décidé d’envoyer une équipe spécialisée pour évaluer précisément l’étendue des dégâts et coordonner les opérations de secours.

La délégation officielle est chargée de procéder à une inspection détaillée du site, d’établir un bilan actualisé des personnes affectées et de définir les mesures d’accompagnement à mettre en place pour les sinistrés. Elle doit également analyser les circonstances ayant conduit à l’effondrement de la galerie, dans l’optique de prévenir de futurs accidents dans ce secteur.

Présente sur le terrain, la mission travaille en étroite collaboration avec les services de sécurité, les acteurs locaux et les familles touchées par le drame. Les opérations de recherche se poursuivent malgré les difficultés liées à la configuration du terrain et aux conditions d’accès parfois précaires.

L’effondrement a rappelé les risques importants auxquels sont exposés les travailleurs de l’orpaillage artisanal, souvent exercé sans cadre formel ni normes de sécurité strictes. Les autorités se disent déterminées à tirer les enseignements de cette tragédie pour renforcer la surveillance des sites d’exploitation et mieux protéger les populations concernées.

La mission devrait rendre ses conclusions dans les prochains jours, fournissant un bilan actualisé et des recommandations claires pour les suites à donner tant sur le plan humain que sécuritaire.