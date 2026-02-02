Bénin : la FCBE refuse de renoncer à la présidentielle de 2026 malgré ses scores électoraux

Malgré les résultats obtenus aux élections communales et législatives du 11 janvier 2026, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) entend prendre part à l’élection présidentielle du 12 avril prochain.

La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) ne se retirera pas de la course à la présidentielle de 2026. À la suite des élections communales et législatives couplées du 11 janvier, le parti dirigé par l’ancien ministre Paul Hounkpè a fait savoir qu’il maintient sa candidature pour le scrutin présidentiel prévu le 12 avril.

Invité ce week-end dans l’émission « Grand Format » sur Bip Radio, Simplice Dossou, membre du Bureau exécutif national du parti, s’est exprimé sur les interrogations liées à la participation de la FCBE à la présidentielle, dans un contexte marqué par des résultats électoraux modestes. Selon lui, les élections législatives, communales et présidentielle obéissent à des logiques différentes, tant sur le plan politique que juridique. « Il existe une grande différence entre les élections législatives et la présidentielle », a-t-il déclaré.

Pour Simplice Dossou, les scores enregistrés lors des élections du 11 janvier ne sauraient justifier un renoncement à l’échéance d’avril. Le parti, dit-il, reste fidèle à ses objectifs politiques. « Dire que compte tenu de ces résultats (NDLR législatives et communales), nous allons jeter les armes, cela veut dire que nous ne nous sommes pas fixés des objectifs », a-t-il précisé.

Ce membre du Bureau exécutif national du parti, a insisté sur la nécessité de poursuivre l’engagement politique malgré les difficultés rencontrées. « Quand on est pris par des objectifs et quand on est conscient des enjeux qui sont devant soi, on arrive toujours à avoir ce courage de persévérer. Le grand leader n’abandonne pas. Et quand on sait que la destination qu’on a devant soi est une destination honorifique, quelles que soient les tempêtes, on arrive toujours à supporter. A grande mission, grande tempête… », a t-il affirmé.

Pour rappel, Paul Hounkpè conduit le duo du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), avec Rock Judicaël Hounwanou comme colistier. Il affrontera dans les urnes Romuald Wadagni, soutenu par la mouvance présidentielle qui est quant à lui associé à Mariam Chabi Talata pour former le binôme qui tentera de succéder au président sortant Patrice Talon.