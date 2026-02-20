Bénin: Kandi se dote d’un abattoir ultra-moderne, une première en Afrique de l’Ouest

La ville de Kandi a franchi un cap majeur dans la modernisation de la filière viande. Le jeudi 19 février 2026, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, a procédé à l’inauguration officielle d’un abattoir de nouvelle génération à Kandi-Fô, dans le département de l’Alibori.

Présentée comme une infrastructure unique dans la sous-région ouest-africaine, l’installation confère au Bénin un statut pionnier, le pays étant le seul à avoir obtenu l’agrément pour un dispositif intégré de cette envergure.

L’abattoir s’inscrit au cœur du complexe agro-industriel Houezrewouèké, une ferme intégrée dédiée à la production et à la transformation de viande d’âne, ainsi que de petits et gros ruminants. Le site affiche une capacité annuelle estimée à 400 000 têtes, avec un rythme quotidien compris entre 500 et 1 000 animaux.

L’ensemble repose sur une chaîne complète couvrant l’élevage et le suivi sanitaire avant abattage, des opérations modernes d’abattage et de transformation, puis la conservation et le stockage en chambres froides. Une unité de production de biogaz y est adossée afin d’assurer la valorisation des déchets, la production d’énergie et d’engrais organiques, dans une logique de durabilité environnementale.

Pour le ministre Gaston Cossi Dossouhoui, cette infrastructure jouera un rôle d’agrégateur pour l’Alibori. Elle est appelée à structurer l’accompagnement des producteurs et des coopératives, en lien avec les services déconcentrés du ministère et l’ATDA pôle 2, afin de maximiser les retombées économiques locales.

Il a exhorté les autorités techniques et communales à soutenir activement le promoteur pour garantir la réussite du projet au bénéfice des populations.

Le promoteur, Narcisse Demagnon, a souligné la vocation pédagogique du centre. L’abattoir entend servir de plateforme d’apprentissage pour les lycées techniques agricoles, les universités et les établissements de formation, tout en accompagnant les bouchers locaux dans l’appropriation des technologies de transformation.

L’approvisionnement sera assuré principalement par les coopératives de producteurs et les commerçants de bétail du département, condition essentielle à la viabilité du dispositif.

Les autorités locales ont unanimement salué l’initiative. La maire de Kandi, Osseni Saka Zinatou, a mis en avant le potentiel de création d’emplois et d’amélioration des revenus des acteurs de la filière. Le président de l’ANOPER, Aboubacar Alfa Tidjani, a relevé l’amélioration attendue des conditions d’abattage et de valorisation des productions animales. De son côté, le préfet de l’Alibori, Hamed Bello Ky-Samah, a rappelé l’avantage stratégique du département, territoire de compétence de l’ATDA pôle 2, et assuré du soutien constant de l’administration préfectorale à cette initiative structurante.

Avec cet investissement, le Bénin consolide sa stratégie de transformation agro-industrielle et renforce sa capacité à capter davantage de valeur ajoutée au profit des territoires et des acteurs de l’élevage.