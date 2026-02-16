Bénin – Gouvernance locale: déjà 72 maires désignés sur les 77(liste)
En application du calendrier d’installation des conseils communaux, plusieurs communes connaissent déjà l’équipe va les accompagner pour les 7 prochaines années.
Selon les informations rendues publiques, 72 des 77 maires attendus ont déjà été désignés à ce jour pour conduire les affaires locales dans leurs communes respectives.
Ce processus s’inscrit dans le cycle institutionnel prévu par le Code électoral et les textes de décentralisation, qui confèrent au conseil communal la responsabilité d’élire son maire et ses adjoints.
La désignation des maires s’est déroulée dans un climat généralement apaisé, reflétant la cohérence des majorités politiques issues des élections communales.
À ce stade, cinq communes restent encore en attente de boucler leur exécutif, soit en raison de contentieux électoraux, soit parce que des négociations sont encore en cours au sein des conseils pour parvenir à un consensus sur la désignation des incumbents.
Liste des 72 maires déjà désignés
Ségbana : Abdoul Razack Kora
Ouinhi : Bernard Zannou
Grand-Popo : Carlos Ayité
Toffo : Marguerite Agbanze
Kalalé : Garba Say Abdouwahabou
Zangnanado : Damase Akpoyete
Ouèssè : Romain Ayedoun
Comè : Edgar Tohouégnon
Covè : Auguste Aïhunhin
Bopa : Abel Djossou
Bohicon : Ferdinand Bokossa
Ouidah : Christian Houétchénou
Kérou : Wari Brisso Pierre
Allada : Calixte Gnanguenon
Glazoué : Agbaka Ogoutchoni Dieudonné
Djidja : Katakenon Martin
Lalo : Georges Ekpé
Banikoara : Bio Ali Sabi Goré
Kouandé : Sabi Dan Bienvenu
Savè : Rafiou Challa
Zogbodomey : Houesse Daniel
Aguégués : Agbokoumissi Ernest
Athiémé : François Assou
Houéyogbé : Casimir Sossa
Adjohoun : Félicien Hounkanrin
Toviklin : Tchikpé Eskil
Natitingou : Ouindeyama Taté
Sèmè-Kpodji : Thomas Singbo
Bembèrèkè : Moussa Lafia
Nikki : Roland Joseph Lafia
Za-Kpota : Marc Ahossouboko
Kpomassè : Kenam Mensah
Abomey : Franck Kpassassi
Toucountouna : Saï Patricia Ponna
Agbangnizoun : Oscar Clétus Kouholi
N’Dali : Daouda Saka Méré
Cotonou : Luc Gnancadja
Dassa-Zoumè : Lawin Okry Kadukpè Armand
Djougou : Yaya Idrissou
Bassila : Tassou Zakari Filikibirou
Lokossa : Hounza John
Tanguiéta : Noma Aboubakar
Akpro-Missérété : Joseph Hounkanrin
Sinendé : Issifou Yacoubou
Klouékanmè : Lonlonto G. Dayalor
Dangbo : Hyacinthe Agon
Matéri : Kassa Robert
Savalou : Houedo François
Zè : Agbatri Armando Paolo Gbande
Parakou : Zul-Kifly Zakari
Aplahoué : Hyppolite Natabou
Cobly : Gnanyati Alphonse
Tchaorou : Rafiou Owotchè
Dogbo : Ako Dodji
Porto-Novo : Toukourou Rachadou
Bantè : Fatchéhoun Daniel
Sô-Ava : André Todjè
Abomey-Calavi : Nathanaël Koty
Ouaké : Maharane Zacari
Pobè : Clément Kouchadé
Copargo : Idrissou Séibou
Boukoumbé : Ludovic Nambi
Avrankou : Ganhoutodé Gabriel
Djakotomey : Sokégbé Ulrich
Adjara : Germain Wanvoégbè
Pèrèrè : Mama Chabi Abdou Arouna
Kandi : Alazi Osséni Saka Zinatou
Malanville : Labo Goumbi Kassim
Tori-Bossito : Cosme Ayao Akondé
Péhounco : Orou Maré Koto
Bonou : Emmanuel Zounmènou
Kétou : Adégnika Angélique Titiloya
Commentaires