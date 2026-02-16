Bénin – Gouvernance locale: déjà 72 maires désignés sur les 77(liste)

En application du calendrier d’installation des conseils communaux, plusieurs communes connaissent déjà l’équipe va les accompagner pour les 7 prochaines années.

Selon les informations rendues publiques, 72 des 77 maires attendus ont déjà été désignés à ce jour pour conduire les affaires locales dans leurs communes respectives.

Ce processus s’inscrit dans le cycle institutionnel prévu par le Code électoral et les textes de décentralisation, qui confèrent au conseil communal la responsabilité d’élire son maire et ses adjoints.

La désignation des maires s’est déroulée dans un climat généralement apaisé, reflétant la cohérence des majorités politiques issues des élections communales.

À ce stade, cinq communes restent encore en attente de boucler leur exécutif, soit en raison de contentieux électoraux, soit parce que des négociations sont encore en cours au sein des conseils pour parvenir à un consensus sur la désignation des incumbents.

Liste des 72 maires déjà désignés

Ségbana : Abdoul Razack Kora

Ouinhi : Bernard Zannou

Grand-Popo : Carlos Ayité

Toffo : Marguerite Agbanze

Kalalé : Garba Say Abdouwahabou

Zangnanado : Damase Akpoyete

Ouèssè : Romain Ayedoun

Comè : Edgar Tohouégnon

Covè : Auguste Aïhunhin

Bopa : Abel Djossou

Bohicon : Ferdinand Bokossa

Ouidah : Christian Houétchénou

Kérou : Wari Brisso Pierre

Allada : Calixte Gnanguenon

Glazoué : Agbaka Ogoutchoni Dieudonné

Djidja : Katakenon Martin

Lalo : Georges Ekpé

Banikoara : Bio Ali Sabi Goré

Kouandé : Sabi Dan Bienvenu

Savè : Rafiou Challa

Zogbodomey : Houesse Daniel

Aguégués : Agbokoumissi Ernest

Athiémé : François Assou

Houéyogbé : Casimir Sossa

Adjohoun : Félicien Hounkanrin

Toviklin : Tchikpé Eskil

Natitingou : Ouindeyama Taté

Sèmè-Kpodji : Thomas Singbo

Bembèrèkè : Moussa Lafia

Nikki : Roland Joseph Lafia

Za-Kpota : Marc Ahossouboko

Kpomassè : Kenam Mensah

Abomey : Franck Kpassassi

Toucountouna : Saï Patricia Ponna

Agbangnizoun : Oscar Clétus Kouholi

N’Dali : Daouda Saka Méré

Cotonou : Luc Gnancadja

Dassa-Zoumè : Lawin Okry Kadukpè Armand

Djougou : Yaya Idrissou

Bassila : Tassou Zakari Filikibirou

Lokossa : Hounza John

Tanguiéta : Noma Aboubakar

Akpro-Missérété : Joseph Hounkanrin

Sinendé : Issifou Yacoubou

Klouékanmè : Lonlonto G. Dayalor

Dangbo : Hyacinthe Agon

Matéri : Kassa Robert

Savalou : Houedo François

Zè : Agbatri Armando Paolo Gbande

Parakou : Zul-Kifly Zakari

Aplahoué : Hyppolite Natabou

Cobly : Gnanyati Alphonse

Tchaorou : Rafiou Owotchè

Dogbo : Ako Dodji

Porto-Novo : Toukourou Rachadou

Bantè : Fatchéhoun Daniel

Sô-Ava : André Todjè

Abomey-Calavi : Nathanaël Koty

Ouaké : Maharane Zacari

Pobè : Clément Kouchadé

Copargo : Idrissou Séibou

Boukoumbé : Ludovic Nambi

Avrankou : Ganhoutodé Gabriel

Djakotomey : Sokégbé Ulrich

Adjara : Germain Wanvoégbè

Pèrèrè : Mama Chabi Abdou Arouna

Kandi : Alazi Osséni Saka Zinatou

Malanville : Labo Goumbi Kassim

Tori-Bossito : Cosme Ayao Akondé

Péhounco : Orou Maré Koto

Bonou : Emmanuel Zounmènou

Kétou : Adégnika Angélique Titiloya