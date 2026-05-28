Bénin: Fiacre Vidjingninou nommé directeur de la communication à la présidence de la République

Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé à une nouvelle nomination stratégique au sein de l’appareil de communication de l’État.

Par décision officielle, le journaliste Fiacre Vidjingninou est promu au poste de directeur de la communication à la présidence de la République, venant ainsi renforcer le dispositif médiatique du palais de la Marina pour ce début de septennat.

​Cette nomination intervient dans la foulée des réajustements structurels opérés au sommet de l’État, notamment après l’élévation de la fonction de porte-parole du gouvernement au rang de portefeuille ministériel de plein exercice.

L’arrivée de ce professionnel des médias à la direction de la communication de la présidence répond à la volonté de l’exécutif de dissocier la parole politique gouvernementale de la gestion médiatique de l’institution présidentielle elle-même.

Professionnalisation de l’interface médiatique de la Marina

Ancien correspondant de médias internationaux et figure connue du paysage journalistique, Fiacre Vidjingninou aura la charge de coordonner l’image publique du chef de l’État, de gérer les relations avec la presse nationale et internationale, et de piloter les canaux de diffusion officiels de la présidence.

​Ce choix s’inscrit en droite ligne avec la doctrine de gouvernance de Romuald Wadagni, axée sur le recours à des cadres techniques et sectoriels pour animer les structures clés de la haute administration. En confiant cette direction à un praticien expérimenté, le palais de la Marina entend optimiser la transmission de l’information institutionnelle et fluidifier l’explication des réformes présidentielles.