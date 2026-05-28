Investiture de Romuald Wadagni: le CEROW affiche ses ambitions lors d’un dîner de gala à Cotonou

Réuni dimanche 24 mai 2026 à Cotonou à l’occasion de l’investiture du président Romuald Wadagni, le Cercle des Élites de Romuald Wadagni (CEROW) a affiché ses ambitions politiques et son engagement en faveur de l’accompagnement de l’action gouvernementale. Entre appels à la mobilisation, plaidoyer pour une gouvernance efficace et annonce d’une future transformation en parti politique, les différents intervenants ont dessiné les contours d’un mouvement qui veut désormais s’imposer dans le paysage politique béninois.

Le Cercle des Élites de Romuald Wadagni (CEROW) a célébré, dimanche 24 mai 2026, l’investiture du président Romuald Wadagni à travers un dîner de gala réunissant diplomates, universitaires, cadres politiques et membres de la société civile. Organisée dans une atmosphère à la fois festive et politique, la soirée a surtout permis au mouvement de dévoiler ses ambitions pour les années à venir. Au cœur des différentes allocutions, un même message : transformer la victoire électorale en dynamique de gouvernance et de développement.

Premier à prendre la parole, le secrétaire général du CEROW, le docteur Rodrigue Moncho, est revenu sur la genèse du mouvement et sur son implication dans la mobilisation électorale. Selon lui, le principal enjeu était de renforcer la légitimité populaire du nouveau chef de l’État. « Nous avons estimé qu’il fallait que les élites s’engagent dans la mobilisation. Trop souvent, on considère la politique comme quelque chose de négatif, alors qu’elle est essentielle au développement », a expliqué l’universitaire devant une assistance attentive.

Le maître de conférences a également insisté sur la nécessité de passer désormais à une nouvelle étape. « Il faut désormais passer de la légitimité électorale à la légitimité de l’action », a-t-il affirmé, tout en appelant les membres du mouvement à contribuer activement à la mise en œuvre des politiques publiques. Invité d’honneur de la soirée, l’ancien ambassadeur du Bénin près des États-Unis, Segbe Cyrille Oguin, a salué la capacité du CEROW à mobiliser les jeunes, les femmes et les artisans à travers le pays durant la campagne présidentielle.

« Votre organisation a réussi un défi majeur : mobiliser fortement les jeunes, les femmes et les artisans de ce pays afin qu’ils accomplissent massivement leur devoir citoyen », a-t-il déclaré. L’ancien diplomate a exhorté les militants à maintenir cette dynamique après l’élection. « Il serait facile de penser que l’essentiel est fait, que “le train est arrivé en gare”. Mais ce n’est pas le cas. C’est maintenant qu’il faut retrousser les manches », a-t-il lancé sous les applaudissements.

Autre moment fort de la soirée, l’intervention de l’ancien ambassadeur du Bénin près de la Chine, Simon-Pierre Adovèlandé. Dans un discours axé sur le rôle des élites dans la construction nationale, il a défendu une vision exigeante du leadership. « L’élite, ce sont celles et ceux qui créent de la richesse, qui innovent, qui accompagnent les autres et qui veulent bâtir quelque chose qui dépasse leur propre génération », a-t-il déclaré. Face aux membres du mouvement, il a énuméré les valeurs qu’il juge essentielles : la vision, le travail, l’intégrité, le courage et la ponctualité. « Le travail bien fait reste le fondement de toute élite dans une société », a-t-il notamment insisté.

Mais c’est surtout l’allocution du président du CEROW, le Dr Brice Hondi, qui a retenu l’attention. Revenant sur les mois de campagne et les efforts consentis par ses équipes, il a assuré que le combat politique ne faisait que commencer. « Ensemble, nous avons relevé le défi et nous continuerons le combat afin d’accompagner notre président de la République dans la mise en œuvre du projet de société qu’il a présenté », a affirmé le dirigeant du mouvement. Avant d’annoncer clairement les ambitions politiques du CEROW : « Je vous le dis avec fermeté : le CEROW deviendra un parti politique. »

« Je vous le déclare aujourd’hui. Ce ne sera pas facile, mais nous allons y parvenir. Nous garderons notre autonomie et, lorsque notre président nous dira qu’il faut faire une fusion, nous le ferons. Notre objectif est clair : poursuivre le chemin qui nous a été tracé. Et rien ne nous arrêtera. Croyez-nous, nous sommes prêts. Pour ceux qui ne croient pas encore à cette vision, le moment est venu. Car le développement et l’avenir, c’est maintenant », a-t-il ajouté.

Une déclaration forte qui marque un tournant pour cette organisation née autour du soutien à Romuald Wadagni et qui entend désormais peser durablement sur l’échiquier politique béninois. Au-delà du caractère festif de la soirée, ce dîner de gala aura donc servi de tribune politique pour un mouvement décidé à s’inscrire dans la durée, avec l’ambition affichée d’accompagner l’action gouvernementale tout en construisant sa propre assise nationale.