Afida Turner apparaît dans la vidéo promotionnelle de Scary Movie

Afida Turner fait le buzz à une semaine de la sortie du nouveau Scary Movie : la vidéo promotionnelle publiée par Paramount le 26 mai met en scène la comédienne française de 59 ans dans un sketch chargé d’autodérision qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, galvanisant réactions et commentaires de personnalités.

Le long-métrage parodique, dont la sortie en salles est programmée le 3 juin, reprend des personnages emblématiques du premier opus sorti en 2000, parmi lesquels Shorty, Ray et Cindy Campbell. Pour promouvoir cette nouvelle mouture, Paramount a diffusé une séquence humoristique où figurent plusieurs des protagonistes principaux aux côtés d’Afida Turner.

Dans la vidéo devenue virale, trois acteurs principaux de Scary Movie — dont Anna Faris — campent des recruteurs face à une « candidate » dépêchée pour séduire le jury. Afida Turner apparaît en tenue spectaculaire : body en cuir, collants léopard et talons hauts. Elle entre en scène en lançant un cri destiné à marquer les esprits : « WAZAAAAAAAAA », puis enchaîne une présentation pleine d’aplomb.

Une prestation volontairement outrée et applaudie en ligne

En anglais, la comédienne se présente ainsi : « Bonjour tout le monde ! C’est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Afida Turner, la seule et l’unique, la garce de Paris et Los Angeles ». Face aux réactions hésitantes des recruteurs, elle insiste sur ses atouts : « Après moi, arrêtez l’audition parce que vous avez affaire à la meilleure. Je peux faire de l’acting, je peux faire le show, je peux faire du théâtre, je peux tout faire ! » Elle conclut en se comparant à une icône : « Je suis la Marilyn Monroe noire. Êtes-vous prêts pour la prochaine superstar ? Afida Turner, il n’y a pas mieux ! »

La tonalité volontairement assumée et l’autodérision de la prestation ont valu à la séquence un large écho sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités ont réagi dans les commentaires : Jeremstar a écrit « Je hurle, c’est hilarant », l’ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani a posté « Je l’aime » et Michel Polnareff a salué « Bravo Afida, une vraie performance !!! ».

Le recours à une figure médiatique française pour une bande promotionnelle destinée à une sortie américaine illustre la stratégie de communication autour du film, qui mêle hommage au premier volet de 2000 — réalisé par Keenen Ivory Wayans — et tonalité parodique moderne. La vidéo a été relayée sur différentes plateformes et alimente les conversations en ligne à quelques jours de la mise en salles des nouvelles aventures parodiques des personnages originaux.