N’oubliez pas les paroles : Nagui suspend les chansons de Patrick Bruel dans l’émission

Depuis plusieurs semaines, la carrière de Patrick Bruel est bouleversée par de graves accusations. Le chanteur et comédien, âgé de 67 ans, fait face à des plaintes pour viols et agressions sexuelles déposées par plusieurs femmes, dont l’animatrice Flavie Flament. Ces accusations ont un impact direct sur la diffusion de ses œuvres musicales dans les médias français. Plusieurs radios et émissions télévisées ont décidé de renoncer à diffuser ses chansons, en attendant l’évolution de la situation judiciaire. La contestation et la controverse entourant Patrick Bruel interviennent alors que celui-ci devait entamer une tournée pour célébrer les 35 ans de son album « Alors regarde » et poursuivre sa carrière théâtrale à Paris.

Patrick Bruel devait notamment être à l’affiche de la pièce « Deuxième partie » au théâtre Édouard VII jusqu’au 7 juin, avant de lancer sa tournée en France à partir de la mi-juin. Cependant, ces projets sont désormais incertains dans un contexte de forte pression médiatique et sociale. Le 27 mai, sa dernière représentation au théâtre a même été interrompue par des militantes du collectif féministe Nous Toutes, soulignant la mobilisation croissante contre lui. Plusieurs appels à l’annulation de ses concerts ont émergé, avec des répercussions internationales puisqu’il a vu son passage au Québec, prévu en décembre, annulé de même que sa participation au Bellarena Indoor Festival en Suisse le 26 juin.

Malgré ces accusations, Patrick Bruel nie les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, selon certaines indiscrétions rapportées par Paris Match, il aurait confié à ses proches avoir le sentiment d’être « mort professionnellement ». Dans ce contexte, plusieurs radios ont déjà cessé de programmer ses titres. C’est notamment le cas de la station Ici (ex-France Bleu) qui ne diffuse plus aucune chanson de l’artiste depuis début avril. RMC a pris une décision similaire. Du côté des télévisions, France 2 a également pris des mesures en suspendant la diffusion des morceaux de Patrick Bruel dans l’émission populaire « N’oubliez pas les paroles », animée par Nagui depuis 2007.

Affaire Patrick Bruel : les candidats de « N’oubliez pas les paroles » ne chanteront plus ses chansons

Le 28 mai, Le Parisien Aujourd’hui en France a confirmé que plusieurs médias ont choisi de retirer les chansons de Patrick Bruel de leurs programmes. Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio, a précisé que cette décision a été prise collectivement en comité de programmation, en attendant que la justice se prononce sur le dossier. Cette décision s’inscrit dans une pratique déjà connue dans les milieux médiatiques quand des artistes sont visés par des accusations judiciaires.

À la télévision, l’émission « N’oubliez pas les paroles » sur France 2, diffusée quotidiennement à 18h40 et animée par Nagui, a également modifié sa programmation. Cet animateur, âgé de 64 ans, a indiqué que les émissions enregistrées avant le dépôt des plaintes continueront d’être diffusées, mais que désormais, les chansons de Patrick Bruel sont suspendues. « Nous les avons, en effet, suspendues en attendant la décision de justice », a-t-il déclaré, rappelant avoir appliqué la même mesure dans le passé concernant d’autres artistes comme Slimane, Bertrand Cantat ou Jean-Luc Lahaye, eux aussi visés par des accusations judiciaires.

Depuis les premières plaintes, trois stations majeures, Ici (ex-France Bleu), RMC et plusieurs radios du groupe Lagardère ont retiré les titres de Patrick Bruel de leur diffusion. Cette démarche reflète une prudence renforcée des médias qui veulent éviter toute polémique en attendant l’issue judiciaire. La question de la diffusion de ses œuvres est devenue un véritable enjeu pour les producteurs et animateurs, confrontés aux réactions des auditeurs et téléspectateurs sensibles aux accusations contre le chanteur.