Mercato: le Barça accélère pour Rashford, Anthony Gordon attendu

Le FC Barcelone prépare un été décisif en attaque, avec la volonté de s’attacher définitivement Marcus Rashford après son prêt convaincant, tout en avançant sur l’arrivée d’Anthony Gordon pour un montant estimé à 72 millions d’euros.

Le FC Barcelone a tranché. Le club catalan a décidé de lever l’option pour s’attacher définitivement les services de Marcus Rashford, en provenance de Manchester United, tout en avançant sur un dossier parallèle majeur : l’arrivée d’Anthony Gordon, contre un montant estimé à 70 millions de livres sterling en provenance de Newcastle. L’imminence du transfert de l’ailier anglais de 23 ans vers la Catalogne a toutefois relancé les interrogations autour de l’avenir de Rashford, pourtant auteur d’une saison convaincante sous le maillot blaugrana.

Mais selon les informations du Daily Mail, la direction barcelonaise n’a jamais remis en cause sa volonté de conserver l’international anglais. Les discussions pour un accord définitif doivent même s’accélérer dans les prochains jours, avec l’objectif de conclure un transfert permanent, et non un nouveau prêt. Prêté par Manchester United lors de la saison 2025-2026, Marcus Rashford a pleinement profité de son passage au Camp Nou pour se relancer. Sous les ordres de Hansi Flick, l’attaquant de 28 ans a retrouvé son efficacité, compilant 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Une renaissance sportive qui n’a pas échappé aux dirigeants catalans, convaincus par son apport dans le projet offensif. De son côté, le joueur ne cache plus ses intentions. Rashford a déjà fait savoir qu’il souhaitait poursuivre l’aventure en Catalogne au-delà de son prêt, dans un club où il estime avoir retrouvé stabilité et confiance.