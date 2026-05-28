Alizée arrive au Mexique et se retrouve sans ses valises

Après plus de dix heures de vol, la chanteuse française Alizée est arrivée à Mexico le 28 mai pour donner un concert dans le cadre de sa tournée célébrant ses 25 ans de carrière, mais a débuté son séjour mexicain sans ses bagages, apparemment égarés par la compagnie aérienne. À son arrivée, la star a été accueillie par des dizaines de fans à l’aéroport et a dû patienter au carrousel des bagages tandis que sa valise ne figurait pas parmi celles défilant sur le tapis.

Connue pour ses tubes des années 2000 tels que Moi… Lolita et J’en ai marre, Alizée a conservé le sourire lors des premiers échanges avec le public présent à l’aéroport, signant quelques autographes et posant pour des selfies, une scène relayée par une vidéo publiée par son agent sur Instagram.

Selon les informations publiées, l’absence de la valise a provoqué une mobilisation au sein des locaux d’Air France, l’objectif étant de la retrouver avant le concert prévu à Mexico afin que la chanteuse dispose de ses affaires, y compris possiblement sa tenue de scène.

Arrivée, recherche de bagages et message de remerciement

Les médias indiquent que, après avoir attendu au carrousel de récupération, Alizée a constaté que sa valise ne sortait pas. Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent la chanteuse entourée de fans puis en lien avec le personnel aéroportuaire et la représentation d’Air France pour tenter de localiser le bagage.

La situation, fréquente chez les voyageurs internationaux, a été gérée sur place selon les services d’Air France mobilisés, d’après les éléments rapportés. Le déroulement précis des recherches et les étapes administratives engagées n’ont pas été détaillés dans les publications consultées.

Plus tard dans la journée, Alizée a posté dans sa story Instagram une confirmation et un remerciement, écrivant : « Valise retrouvée ! Merci à Maxime et à Air France pour leur professionnalisme ». Ce message indique que le bagage a finalement été localisé et rendu accessible à l’artiste avant son concert.

La tournée anniversaire d’Alizée comprend, en France et en Europe, plusieurs dates annoncées : le 5 septembre à Ajaccio, puis Marseille (10), Montpellier (11), Lyon (12), Bordeaux (18), Liège (24), Lille (25) et Strasbourg (26). Les étapes mexicaines mentionnées comprennent des concerts programmés les 28 et 29 mai.

Les images et publications relatives à cette arrivée et à la mésaventure avec les bagages ont été partagées par l’entourage d’Alizée et par la chanteuse elle‑même sur les réseaux sociaux, notamment via le compte de son agent et sa story Instagram, où elle a informé ses abonnés de la résolution du problème.