Bénin – Fête de l’igname 2025: la LNB annonce une soirée d’animations à Savalou

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Savalou accueille une soirée d’animations organisée par la Loterie Nationale du Bénin
Comme chaque année, la ville de Savalou va accueillir la Fête de l’igname ce vendredi 15 août 2025 à partir de 18h, avec une animation spéciale signée Loterie Nationale du Bénin (LNB). L’événement promet des jeux, des distributions de lots et des prestations d’artistes pour égayer les participants.

Prévue pour démarrer à 18h, cette manifestation s’inscrit dans le cadre des festivités annuelles célébrant ce tubercule emblématique de la région, l’igname.

Au programme, le public pourra profiter de jeux divers, de la distribution de lots en nature et de vivres, ainsi que de nouvelles animations inédites. Plusieurs artistes seront également de la partie pour offrir un spectacle haut en couleur. Parmi eux, la chanteuse Princesse Dossi et l’animateur Tonton Rodas sont annoncés pour ambiancer la soirée.

La LNB rappelle que l’événement est ouvert à tous, dans le respect des règles de jeu responsable, et invite les habitants et visiteurs à se joindre aux festivités pour partager ce moment de convivialité et de tradition.

Cette initiative de la Loterie Nationale du Bénin illustre son engagement à soutenir les événements culturels du pays tout en renforçant les liens communautaires.

Au Bénin, la Fête de l’igname, symbole d’abondance et de gratitude, reste une occasion unique pour valoriser le patrimoine béninois et promouvoir la cohésion sociale.

