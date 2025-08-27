Bénin: fermeture de l’axe carrefour Godomey magasin – Carrefour Adjaha, voici les itinéraires de déviation

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé des perturbations de circulation sur l’axe Godomey – Adjaha dès le 30 août 2025 au samedi 28 février 2026.

Selon le communiqué officiel de la Sirat SA consulté par la rédaction de BENIN WEB TV, ces travaux entrent dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et concernent la Rue 13.400. La direction générale de la SIRAT précise qu’il s’agit de la « mise en œuvre de la deuxième tranche des travaux de réhabilitation de la voie ».

La première phase s’étend du 30 août 2025 au 28 février 2026 et entraîne la fermeture de la section comprise entre la Pharmacie Les Archanges et le Supermarché World Market. La seconde phase, prévue du 04 octobre 2025 au 28 février 2026, concernera la fermeture de la section allant du Carrefour Godomey magasin à la Pharmacie Les Archanges.

Des itinéraires de déviation

Pour limiter les désagréments, la SIRAT a mis en place des itinéraires de déviation. Ainsi, les automobilistes venant du carrefour Godomey-Magasin (RN1 et Dèkoungbé) vers le carrefour Adjaha devront « tourner à droite au carrefour de la Pharmacie Les Archanges, en direction d’Akogbato », avant de rejoindre la rue 12.742 récemment aménagée et de continuer leur trajet en passant devant le nouveau marché urbain d’Agla Hlazounto.

Dans son communiqué, la SIRAT SA appelle les usagers à « respecter les limitations de vitesse, les consignes de sécurité et à suivre les indications des panneaux de signalement de chantier ». Un numéro vert gratuit, le 7414, a été mis à disposition pour signaler toute situation liée aux travaux.

La SIRAT SA rassure enfin les populations de sa volonté de « mettre tout en œuvre pour leur garantir de meilleurs services ». Consciente de la peine des usagers, elle invite les conducteurs à emprunter les voies de déviation indiquées pour faciliter le bon déroulement de ces travaux d’intérêt public.