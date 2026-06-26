Bénin-Examen du CEP 2026: les résultats proclamés ce vendredi

​Le jour de vérité est arrivé pour les 286 995 candidats au Certificat d’études primaires (CEP), session de juin 2026.

Conformément aux prévisions de la direction des examens et concours, la délibération nationale et la proclamation officielle des résultats débutent ce vendredi 26 juin à partir de 10 heures 30 minutes.

Si l’affichage traditionnel reste maintenu dans les 847 centres de composition à travers le pays, la grande majorité des parents et des enseignants se tourneront vers la plateforme numérique gouvernementale pour obtenir les verdicts individuels en quelques clics.

​La procédure pour consulter le résultat en ligne

​Pour accéder instantanément aux performances d’un candidat sans avoir à effectuer de déplacements contraignants, la procédure officielle sur le portail des examens du Bénin reste simple et sécurisée :

​D’abord, connectez-vous à l’adresse internet officielle de la plateforme eRÉSULTATS : https://www.eresultats.bj/. Une fois sur la page d’accueil, recherchez et sélectionnez l’examen CEP 2026 dans la liste déroulante des examens disponibles.

Remplissez ensuite le champ de recherche en y saisissant avec précision les informations requises, principalement le numéro de table de l’apprenant. Enfin, validez votre saisie pour voir apparaître immédiatement le statut d’admissibilité du candidat.

​Forte affluence sur le site

​Dès la proclamation officielle à 10 h 30, les serveurs de la plateforme eRÉSULTATS feront face à des pics de connexion simultanés de la part de milliers de familles connectées à travers tout le Bénin. Pour éviter les frustrations liées aux lenteurs ou aux coupures temporaires d’accès, quelques règles de prudence s’imposent.

​Si la page met du temps à charger ou affiche une erreur de connexion, évitez de rafraîchir frénétiquement votre navigateur, car cette action sature davantage les capacités du serveur. Privilégiez une tentative de consultation un peu plus tard, notamment pendant les heures creuses de la mi-journée ou en début d’après-midi, lorsque le trafic initial aura diminué.

Veillez également à vous installer dans une zone bénéficiant d’une bonne couverture réseau internet pour garantir une requête fluide. Enfin, assurez-vous de la stricte exactitude du numéro de table saisi afin d’éviter les messages d’erreur système indus qui pourraient ajouter à l’anxiété de l’attente.