Bénin: discours d’investiture de Romuald Wadagni, un serment de continuité, d’autorité et d’ancrage social

En prêtant serment devant la Nation, Romuald Wadagni a livré un discours d’investiture dense, structuré et résolument orienté vers l’essentiel. À

Dès l’entame, le nouveau chef de l’État a replacé son élection dans une perspective collective. Pour lui, le scrutin du 12 avril n’a pas seulement consacré un homme mais validé une direction, une méthode et une ambition partagée. Il a insisté sur la gravité de la charge qui lui est confiée, rappelant que le pouvoir n’est ni un privilège ni une récompense, mais une responsabilité devant le peuple et devant l’histoire.

Romuald Wadagni a ensuite dressé un bilan sans détour de la décennie écoulée. Il a souligné la transformation profonde du Bénin, marquée par le retour de la fierté nationale, la restauration de la confiance collective et la reprise du chemin du développement. Cette trajectoire, a-t-il reconnu, n’a pas été sans contraintes. Discipline, rigueur et sacrifices ont été nécessaires pour redresser l’État, réformer les institutions et prouver qu’un pays pouvait se transformer sans se disloquer, que la rigueur pouvait cohabiter avec la justice sociale.

Dans cet esprit, le président a rendu un hommage appuyé à Patrice Talon, saluant son courage politique, sa constance et sa capacité à penser le Bénin dans le temps long. Il a également inscrit son action dans la continuité du Renouveau démocratique, citant les anciens chefs de l’État et réaffirmant sa volonté d’être le continuateur de la tradition de paix qui a permis au pays de traverser les désaccords sans sombrer dans la violence.

Le cœur du message s’est toutefois concentré sur l’étape qui s’ouvre. Après la phase de redressement et de transformation, l’enjeu central devient celui de la traduction concrète de la croissance dans la vie quotidienne des Béninois. Romuald Wadagni a martelé qu’une performance macroéconomique n’a de sens que si elle se ressent dans les foyers, dans les villages et dans les quartiers. Il a illustré cette vision par des situations simples et parlantes, l’accès aux soins sans peur du coût, la possibilité pour un agriculteur d’écouler sa production grâce à des routes praticables, ou encore l’accès effectif à l’eau potable, à l’électricité et à un logement digne.

Cette approche sociale du développement s’accompagne d’engagements ciblés. Le président s’est adressé directement à la jeunesse, qu’il a décrite comme refusant les fatalités anciennes et désireuse de réussir sur sa propre terre. Il a assuré que l’État créerait les conditions pour libérer son potentiel.

Aux femmes, piliers souvent silencieux de l’économie nationale, il a promis un renforcement de l’accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités.

Sur le plan institutionnel, Romuald Wadagni a pris un engagement solennel en faveur de l’État de droit. Il s’est présenté comme le garant des institutions, des libertés fondamentales et de l’équité républicaine, affirmant que la solidité d’une démocratie se mesure à la confiance que les citoyens accordent à la justice et à la protection effective de leurs droits.

La question sécuritaire a occupé une place stratégique dans le discours. Conscient des tensions régionales et de la progression du terrorisme, le chef de l’État a tenu un discours de fermeté. Il a assuré que le Bénin ne céderait ni à la peur ni au relâchement, annonçant la poursuite des investissements dans les forces de défense et de sécurité. Mais il a aussi insisté sur une approche globale de la sécurité, fondée sur le développement des services sociaux, la création d’opportunités économiques locales et la présence effective de l’État sur l’ensemble du territoire. Pour lui, l’unité nationale demeure la première ligne de défense.

Enfin, Romuald Wadagni a réaffirmé l’ancrage international du Bénin. Il a plaidé pour un approfondissement de la coopération régionale, fondée sur la stabilité, le dialogue et le respect, tout en renouvelant le message de fraternité du peuple béninois à ses voisins et aux pays africains. À l’endroit des partenaires internationaux, il a réitéré l’attachement du Bénin à des partenariats équilibrés, fondés sur la confiance et l’intérêt partagé, dans une ouverture au monde qui ne se fait jamais au détriment de l’identité nationale.

Le président a reconnu l’ampleur des attentes, des impatiences et parfois des inquiétudes. Il a néanmoins affiché une confiance ferme dans la capacité collective du pays à relever les défis à venir. Son engagement final, servir le Bénin avec intégrité, courage et constance, résume l’esprit d’un discours qui assume la continuité, promet l’approfondissement social du développement et revendique une autorité républicaine lucide.