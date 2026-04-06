Bénin : deux transfuges des Démocrates très actifs dans la campagne de Romuald Wadagni

La campagne présidentielle au Bénin prend de l’ampleur et le camp soutenant Romuald Wadagni a accueilli deux personnalités qui, jusqu’à récemment, figuraient parmi les critiques les plus virulents du pouvoir. Éric Houndété, ancien vice‑président et président par intérim des Démocrates, ainsi que Guy Mitokpè, ex‑porte‑parole du même parti, ont choisi de rallier la majorité.

Plutôt que de rester en retrait, les deux transfuges se montrent très présents dans les activités de campagne. Entre réunions de proximité et grands rassemblements, ils multiplient les interventions publiques aux côtés du candidat, affichant une complicité visible avec des dirigeants politiques qu’ils dénonçaient auparavant.

Dans son fief de Kpomassè, où il a été élu député à plusieurs reprises, Éric Houndété a reçu Romuald Wadagni et a expliqué à ses partisans les raisons de son basculement. Il a présenté ce choix comme un repositionnement motivé par des évolutions constatées des deux côtés, tout en assurant qu’il ne renonçait pas aux combats qui l’animent, notamment parce que, selon lui, la priorité accordée à la dimension humaine de l’action publique constitue un terrain d’entente.

À Allada, la présence de Houndété a été saluée par des applaudissements orchestrés par le candidat lui‑même. Guy Mitokpè, de son côté, recourt à des images pour défendre son changement d’alliance — il parle d’une veuve qui se remarie pour nier toute notion de trahison — tandis que certains anciens compagnons de parti voient dans ce ralliement une rupture des consignes internes.

Motivations affichées et réactions internes

Les leaders récemment passés dans la majorité défendent un récit d’ajustement politique. Après des évolutions constatées sur le terrain et au sein des institutions, ils estiment qu’il convient d’adapter leur orientation pour mieux répondre aux attentes des populations. Ils rejettent les accusations d’infidélité politique et revendiquent la cohérence de leur nouveau choix.

Cette démarche ne fait toutefois pas l’unanimité parmi leurs anciens alliés. Des responsables restés fidèles au parti dénoncent ce comportement comme une désobéissance aux directives de vote et une mise à l’écart des règles collectives. Toute chose qui montre la fracture qui traverse aujourd’hui le parti Les Démocrates, au moment même où la campagne s’intensifie.