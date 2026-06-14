Image Celtiis
Image Celtiis

Allemagne 3-1 Curaçao : Havertz fait le break pour l’Allemagne

Kai Havertz a marqué à la 45+5e minute pour l’Allemagne face à Curaçao, sur penalty, et a porté le score à 3-1. La sélection allemande menait 2-1 avant ce but, inscrit dans un moment important du match. Avec cette réalisation, l’Allemagne prend deux buts d’avance sur Curaçao.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Allemagne VS Curaçao, le 14/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

Ce but change immédiatement la situation au tableau d’affichage. L’Allemagne passe d’un avantage étroit à un écart plus net, conformément au scénario d’un but du break. Curaçao, qui restait à une longueur avant le penalty de Havertz, se retrouve désormais mené de deux buts. Le score de 3-1 donne donc à l’Allemagne une marge plus confortable dans cette rencontre.

Cette réalisation intervient dans un match de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe E. La rencontre entre l’Allemagne et Curaçao se dispute au NRG Stadium. À ce stade des faits confirmés, le fait majeur reste le penalty inscrit par Kai Havertz à la 45+5e minute, qui fixe le score à 3-1 en faveur de l’Allemagne.

Allemagne
Mi-temps NRG Stadium
Curaçao
14/06/2026 18:00 Groupe E
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e)
  2. 21'But - L. Comenencia (Curaçao, 21e)
  3. 38'But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e)
  4. 45+5'But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e)
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Mi-temps NRG Stadium
Curaçao
Résumé à la pause
Groupe E
Côte d'Ivoire
A venir Lincoln Financial Field
Équateur
Avant-match
Groupe E
Allemagne
A venir BMO Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne00000000
Curaçao00000000
Côte d'Ivoire00000000
Équateur00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
18:55 Football : Mondial 2026 : l’Allemagne mène face à Curaçao à la pause (3-1)
18:54 Football : Allemagne 3-1 Curaçao : Havertz fait le break pour l’Allemagne
18:55 Mondial 2026 : l’Allemagne mène face à Curaçao à la pause (3-1)