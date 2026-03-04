Bénin : deux morts dans un accident de la route à Akassato

Un grave accident sur la route Akassato–Cotonou a coûté la vie à deux personnes le week-end dernier. Le conducteur impliqué s’est présenté au commissariat le lendemain et est placé en garde à vue.

Un accident de la circulation a fait deux morts à Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi, non loin du supermarché Dupont. Selon Bip radio, les faits se sont produits le week-end dernier, après 21h.

D’après les informations recueillies, un automobiliste circulait à grande vitesse dans le sens Akassato–Cotonou. Il a perdu le contrôle de sa voiture, traversé le terre-plein central et fini sur la voie opposée. Là, il a percuté une autre voiture avec deux personnes à bord. Le choc a été violent et les deux occupants sont morts sur le coup, rapporte la même source.

Le conducteur impliqué a pris la fuite après l’accident. Il s’est présenté le lendemain au commissariat d’Akassato et a été placé en garde à vue. Il sera présenté dans les prochains jours au procureur près le tribunal d’Abomey-Calavi.