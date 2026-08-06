Deux gendarmes camerounais interpellés en Centrafrique après une incursion présumée

Les tensions ont resurgi à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun après l’interpellation de deux gendarmes camerounais dans le village de Gasol. Située à environ six kilomètres de la frontière, cette localité se trouve en territoire centrafricain selon les autorités de Bangui.

Les deux hommes ont été arrêtés samedi 1er août alors qu’ils circulaient, armés de kalachnikovs, dans le village. Leur présence a été contestée par des habitants, qui les ont accusés de racket avant d’alerter les Forces armées centrafricaines déployées dans la zone.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les deux gendarmes progressant dans le village. Les images, filmées par des riverains, ont contribué à alimenter les réactions autour de cette opération considérée comme illégale par la partie centrafricaine.

Une unité centrafricaine est rapidement intervenue pour mettre fin à leur progression. Les militaires ont désarmé les deux hommes avant de les conduire au commissariat de Beloko, situé à la frontière avec le Cameroun.

Un dialogue engagé pour éviter l’escalade

La présence des gendarmes a été interprétée par Bangui comme une violation de son territoire national. Pour éviter une aggravation de l’incident, les autorités sécuritaires centrafricaines et camerounaises ont toutefois privilégié le dialogue.

Une réunion de haut niveau s’est tenue mardi entre les représentants des deux pays. Les discussions se sont achevées dans un climat d’apaisement, les deux capitales réaffirmant leur volonté de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de chaque Etat.

Les armes saisies lors de l’interpellation ont été restituées à la gendarmerie camerounaise. Un comité de suivi a également été mis en place afin d’assurer le règlement de l’affaire et de prévenir de nouveaux incidents dans cette zone sensible.

La frontière entre la Centrafrique et le Cameroun reste marquée par des différends anciens. Depuis plusieurs décennies, des Centrafricains accusent le Cameroun d’occuper illégalement une partie de la zone frontalière, ce que Yaoundé rejette.