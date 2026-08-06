Nigeria : le pays publie ses règles de taxation des cryptomonnaies

Le fisc nigérian a publié lundi 3 août les règles encadrant la taxation des actifs virtuels, mettant fin à une période d’incertitude pour les investisseurs et les opérateurs du secteur. Les transactions portant sur les cryptomonnaies, leur revente, le minage ainsi que les commissions perçues par les plateformes sont désormais intégrées au dispositif fiscal.

Cette clarification intervient après l’entrée en vigueur, en janvier, de la loi fiscale de 2025, qui avait établi le principe de l’imposition des actifs numériques au Nigeria. Le texte avait toutefois laissé en suspens les modalités pratiques d’application, alimentant une zone grise pour les contribuables et les entreprises.

Les nouvelles règles concernent notamment les opérations d’achat et de cession de cryptomonnaies. Elles s’appliquent également aux revenus tirés du minage et aux commissions générées par les plateformes spécialisées, faisant entrer plusieurs activités liées aux actifs virtuels dans le champ de l’administration fiscale.

Le Nigeria compte parmi les marchés les plus importants au monde pour l’utilisation des cryptomonnaies. La popularité des actifs numériques s’y est développée sur fond de difficultés économiques, de dépréciation de la monnaie nationale et d’un accès croissant aux services financiers numériques.

Des obligations renforcées pour les opérateurs

La publication de ces règles impose aux acteurs du secteur de se conformer aux exigences fiscales en vigueur. Les opérateurs qui ne respecteront pas leurs obligations s’exposent à de lourdes amendes, selon les indications communiquées par le fisc nigérian.

Les dispositions visent les différents maillons de l’écosystème, des utilisateurs effectuant des transactions aux entreprises fournissant des services liés aux cryptomonnaies. Les plateformes devront notamment tenir compte de leurs revenus issus des commissions dans leurs obligations déclaratives.

Le nouveau cadre doit permettre aux autorités de mieux identifier les activités générant des revenus dans le secteur des actifs virtuels. Il donne aussi au fisc une base réglementaire pour contrôler les opérations jusque-là difficiles à distinguer des autres flux financiers.

Cette évolution marque le passage d’une reconnaissance générale de l’imposabilité des actifs numériques à un dispositif plus précis. Elle pourrait modifier les pratiques des investisseurs et des entreprises opérant sur le marché nigérian, désormais exposés à des sanctions en cas de manquement.