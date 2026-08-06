Eric Judor et Ramzy se font violemment arrêter par la police aux USA

En 2005, lors des finales NBA opposant Tony Parker aux Detroit Pistons, une scène inattendue s’est déroulée impliquant les humoristes Éric Judor et Ramzy Bedia. Invités à Détroit pour soutenir leur ami basketteur, ils ont été brutalement immobilisés par une opération policière massive à cause d’un malentendu lié à un véhicule loué. Ce moment tendu, relaté par Tony Parker lui-même dans l’émission Legend animée par Guillaume Pley, illustre les risques d’une intervention policière basée sur des informations erronées, ainsi que les conséquences pour les personnes impliquées.

Alors que Tony Parker disputait une finale NBA cruciale, ses proches dont ses frères, le joueur Boris Diaw, ainsi qu’Éric Judor et Ramzy Bedia, devaient le rejoindre à son hôtel pour assister au match. Le groupe avait loué un van pour se déplacer en ville. Cependant, l’arrivée avec ce véhicule a déclenché une réponse policière disproportionnée. En effet, le véhicule avait été signalé volé, entraînant l’intervention immédiate de plusieurs voitures de police qui ont encerclé et immobilisé les occupants du van.

Cette intervention a pris la forme d’une descente impressionnante, où Éric Judor, Ramzy, Boris Diaw et les autres ont été menottés et plaqués au sol. Selon Tony Parker, ses frères ont vu des viseurs laser braqués sur eux, expérience particulièrement marquante et effrayante. L’humoriste Éric Judor, qui ne maîtrisait pas parfaitement l’anglais, a tenté de communiquer avec les policiers, ce qui n’a pas facilité la désescalade. Son humour apparent a été mal perçu, au point que son entourage craignait qu’il ne s’attire davantage de violences physiques lors de l’arrestation.

Une intervention fondée sur un malentendu

Les forces de l’ordre de Détroit étaient convaincues de répondre à une situation délicate impliquant un véhicule volé, ce qui justifiait à leurs yeux la mobilisation importante. Cependant, cette information s’est avérée erronée. Le véhicule loué par Tony Parker et ses amis n’avait pas été volé, ce qui a révélé un quiproquo à l’origine de cette scène de violences policières.

L’intervention policière, bien que destinée à garantir la sécurité publique, a transformé un simple rendez-vous amical en une scène de tension et d’incompréhension. Tony Parker explique que, malgré le choc initial, le groupe a pu comprendre la nature de la situation après coup. Il relate notamment le récit d’Éric Judor, qui a décrit avoir été plaqué par la police avec une certaine brutalité.

Cette histoire exceptionnelle offre une rare fenêtre sur l’impact concret de contrôles policiers musclés basés sur des informations défaillantes. En pleine finale NBA, là où l’attention était normalement tournée vers le sport, une intervention policière a ainsi fait basculer la soirée dans l’excès et la confusion. Elle souligne aussi les difficultés rencontrées par les étrangers ou francophones face au protocole et au langage lors d’interactions avec les forces de l’ordre américaines.