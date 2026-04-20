Bénin : décès de Juste Riphat Mitokpè, président de l’ex Mouvement OB26

L’homme, autrefois à la tête du Bureau des étudiants de la Faculté de droit et de science politique, avait récemment été élu à la présidence du NDP à l’issue d’une Assemblée générale extraordinaire tenue à Cotonou les 2 et 3 mai 2025. Ce rassemblement a marqué une restructuration significative de l’organisation, qui a abandonné son ancien nom, Objectif Bénin 2026 (OB26), pour adopter une nouvelle direction et une nouvelle feuille de route.

Mitokpè a été choisi pour succéder à Jean-Eudes Mitokpè, dont le leadership avait été remis en question par certains membres. Ceux-ci critiquaient sa gestion jugée trop solitaire, notamment en ce qui concerne son opposition manifeste au pouvoir en place, sans avoir obtenu le consensus nécessaire des instances du mouvement.

Ce changement intervient dans un contexte judiciaire difficile, notamment en raison des accusations pesant sur Olivier Boko et Oswald Homéky, deux figures influentes au sein du mouvement, ce qui a entraîné une remise en question des dynamiques internes et a nécessité une refonte de l’organisation.

Malgré ses efforts en tant que président, Juste Riphat Mitokpè n’aura occupé ce poste que quelques mois. Son décès crée un vide au sein du NDP, qui est à un tournant crucial de son développement.