Bénin : décès de journaliste Wenceslas Ahouangnimon, journaliste à Bénin TV

Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Wenceslas Ahouangnimon
Wenceslas Ahouangnimon
Le journaliste-cadreur à Bénin TV (SRTB), ex ORTB, Wenceslas Ahouangnimon, est décédé ce dimanche 10 août 2025.

La presse béninoise encore en deuil. Wenceslas Ahouangnimon, journaliste cadreur à Bénin TV (SRTB) et ex-ORTB, est décédé ce dimanche 10 août 2025. La triste nouvelle a été rendue publique dans la matinée sur les réseaux sociaux.

Selon les témoignages de Ines Facia, Directrice de BENIN TV Junior, le professionnel de l’image avait été victime d’un malaise le 30 juillet dernier, en plein préparatifs de la célébration de la fête nationale du 1er août. Pris en charge rapidement, il avait été accompagné dans l’ambulance par la Directrice générale de la SRTB, Angela Rabatel.

La directrice de Bénin TV Junior, Inès Facia, qui se trouvait également à ses côtés ce jour-là, a partagé un message bouleversant sur les réseaux sociaux.

« Le genre très noir ! Le genre qu’on refuse de croire ! ‘Wens’ comme nous aimions l’appeler ! À la tâche, il aimait s’atteler ! […] Je le filmais, en le chahutant affectueusement et ne pouvais pas imaginer que, hélas, nous ne le reverrions… Toute la SRTB est vivement affectée. »

Wenceslas Ahouangnimon était apprécié pour son professionnalisme, sa bonne humeur et son engagement dans son travail. Son décès, survenu moins de deux semaines après son malaise, laisse ses collègues et amis dans l’incompréhension.

Ses collègues se souviennent d’un homme « toujours prêt à rendre service » et d’un cadreur « passionné par son métier ».

