Bénin: Celtiis ouvre une nouvelle ère digitale avec Play Pass

Celtiis a procédé ce jeudi à son siège à Cotonou au lancement officiel de Play Pass, une mini-application intégrée à sa super-app WAA. Née d’une collaboration stratégique avec la fintech Semoa, cette application est destinée à simplifier l’achat de codes d’abonnement aux grandes plateformes de divertissement, sans carte bancaire.

« Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans notre évolution digitale avec le lancement officiel de la mini-app Play Pass », a déclaré d’emblée Maxime Ulrich Fado, chef du département Développement commercial et Partenariats de Celtiis Cash.

Pensée comme une extension naturelle de la super-app WAA, déjà disponible sur les principales boutiques de téléchargement, la solution entend enrichir l’écosystème numérique de l’opérateur. « Play Pass vient enrichir progressivement notre écosystème avec des services diversifiés, afin d’offrir une expérience complète à nos utilisateurs », a-t-il ajouté.

L’ambition affichée est claire : permettre aux utilisateurs d’acheter des codes d’abonnement pour des plateformes telles que Netflix, Spotify, Xbox, PlayStation ou encore Amazon, directement via leur mobile. « Notre ambition est claire : rendre le digital plus accessible, plus pratique et plus proche de nos utilisateurs. Play Pass, c’est la liberté de se divertir simplement, directement depuis son mobile. »

Une solution simple et intégrée

Dans le détail, Play Pass fonctionne à partir de la super-app WAA, qui centralise déjà plusieurs services : e-commerce, paiement de scolarité, services digitaux. « Play Pass est une application intégrée à notre super-app qui permet d’accéder facilement à vos divertissements numériques », est-il expliqué.

Le parcours utilisateur se veut fluide : connexion au compte, choix de la plateforme, sélection du montant, validation via un code personnel : « Le code est généré instantanément ». Tous les achats sont ensuite conservés dans un espace sécurisé avec un historique détaillé. L’un des principaux atouts mis en avant reste l’absence de carte bancaire: « Play Pass permet donc d’accéder au divertissement numérique sans carte bancaire, uniquement via son compte mobile. »

Une réponse à une demande croissante

Dévéloppeur de l’application, SEMOA, fintech présente depuis dix ans sur le marché, a rappelé l’origine du projet : « Nous avons développé Play Pass pour répondre à une demande forte : de nombreuses personnes souhaitent acheter des codes pour Netflix ou PlayStation, mais n’ont pas toujours accès à une carte bancaire », a expliqué Auric Behanzin, représentant du directeur général. « Ce projet est né de cette réalité terrain. Nous remercions Celtis pour la confiance accordée et souhaitons plein succès à cette initiative», a-t-il insisté.

Le gaming comme relais de croissance

Le lancement a également mobilisé l’écosystème e-Sport. Médard Djikéte, président de la Fédération béninoise des sports électroniques, a salué l’initiative : « L’e-Sport regroupe l’ensemble des compétitions organisées de jeux vidéo. C’est un secteur en pleine expansion, avec un potentiel économique considérable. »

Pour lui, Play Pass constitue « une véritable opportunité pour les gamers : faciliter l’achat de crédits et simplifier l’accès aux plateformes ». Avant d’élargir ses propos : « Ce n’est pas seulement une application pour les joueurs, mais une solution pour tous. »

Tarifs, plafonds et sécurité : les précisions

La séance de questions-réponses a permis d’apporter plusieurs clarifications. Les codes achetés restent accessibles dans l’espace personnel et n’ont pas de date d’expiration. « Non. Les codes restent valables tant qu’ils ne sont pas utilisés. » Concernant les montants élevés, notamment pour des achats sur Amazon, des limites sont fixées : 2 millions de FCFA par transaction et 10 millions de FCFA sur une période de 30 jours.

Sur la tarification, notamment un code à 13 000 F jugé élevé par certains participants, les responsables rappellent que « le montant affiché dans l’application est le montant exact qui sera débité », tout en évoquant « une réflexion (…) pour améliorer la lisibilité ».

Enfin, sur la sécurité : « Chaque paiement nécessite une validation via le code personnel de l’utilisateur. Le montant affiché avant confirmation correspond exactement à ce qui sera débité. » Avec Play Pass, Celtiis confirme son ambition de bâtir un écosystème numérique intégré et inclusif, en phase avec les usages d’une jeunesse connectée et d’un marché en pleine mutation.

* Télécharge waa sur Play Store ou App Store, puis connecte-toi ;

* Va dans la mini-application « Play Pass » de waa ;

* Choisis le service désiré (Netflix, Spotify, Xbox, PlayStation, Amazon Prime Video, etc.) et suis les étapes jusqu’au paiement.

Tu recevras un code d’abonnement à utiliser sur la plateforme concernée.