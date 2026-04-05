Bénin: Atchadé Nourénou appelle à la remobilisation et à la refondation interne du parti Les Démocrates

À l’ouverture du Conseil national extraordinaire tenu samedi dernier, le président du parti Les Démocrates, Atchadé Nourénou, a lancé un appel appuyé à la remobilisation des militants et à un sursaut collectif face aux défis que traverse la formation politique.

Dans un discours empreint de gravité et de responsabilité, le leader du parti a reconnu l’existence d’une période difficile marquée par des doutes, des fragilités internes et un certain découragement au sein des rangs militants. Sans détour, il a admis que certaines difficultés avaient été aggravées par des comportements contraires aux valeurs fondatrices du parti, soulignant toutefois que cette lucidité constituait un préalable indispensable à toute reconstruction durable.

Pour Atchadé Nourénou, l’heure n’est ni au déni ni à la résignation. Il a insisté sur la nécessité d’avancer avec clarté, méthode et fermeté, en corrigeant les dysfonctionnements, en consolidant les acquis et en écartant tout ce qui freine la progression collective. La transparence, l’éthique et l’écoute des militants ont été présentées comme des piliers incontournables de la nouvelle dynamique que le parti entend impulser.

Rappelant le sens de l’engagement politique, le président du parti Les Démocrates a affirmé que le combat mené n’a jamais eu pour objectif la satisfaction d’intérêts personnels ou la conquête de privilèges. Il s’agit, a-t-il martelé, de servir le pays, de défendre la justice, l’égalité des chances et les principes démocratiques, tout en restant fidèle aux aspirations profondes du peuple.

Sur le plan organisationnel, Atchadé Nourénou a annoncé une volonté claire de renforcer la structuration interne du parti. Il a évoqué la nécessité d’une meilleure clarification des responsabilités, d’un renforcement des capacités des militants et d’une valorisation accrue des compétences, notamment celles des jeunes et des femmes.

L’ouverture à toutes les énergies positives a également été mise en avant comme un levier essentiel de renouveau.

Au-delà des réformes internes, le président du parti a insisté sur l’urgence de renouer avec le terrain. Il a appelé les militants à aller au contact des populations, à écouter leurs préoccupations réelles et à multiplier les actions concrètes. Selon lui, un parti politique ne peut conserver sa légitimité que s’il demeure proche, accessible et engagé aux côtés des citoyens.

Il a réaffirmé à cette occasion que Les Démocrates restent et demeurent un parti profondément ancré dans le peuple.

Concluant son intervention, Atchadé Nourénou a placé les militants devant un choix qu’il juge décisif. Celui de l’abandon ou celui du combat. Affirmant que le parti a choisi de se battre, il a appelé à la loyauté, à la sincérité et à un engagement sans ambiguïté autour des valeurs communes.

Il a exhorté les responsables et les militants à poser, dès l’issue du Conseil, des actions visibles et utiles afin de restaurer la confiance et de préparer l’avenir.

Par cet appel solennel, le président du parti Les Démocrates entend ouvrir une nouvelle phase de mobilisation et de reconstruction, avec l’ambition affichée de faire de la formation politique un exemple de démocratie interne, d’engagement responsable et d’espoir pour les populations.