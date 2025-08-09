PAR PAYS
Bénin: arrestation du tiktokeur Flapacha Premier

Société
Par Angèle M. ADANLE
Le tiktokeur Flapacha Premier
Le tiktokeur béninois Flapacha Premier a été interpellé par le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) le vendredi 8 août 2025. Cette arrestation serait liée à une mise en scène orchestrée avec un autre créateur de contenus, Jérémy Comédie, autour d’une prétendue affaire de meurtre, qui aurait été prise au sérieux par TikTok et le CNIN.

L’affaire secoue la communauté TikTok au Bénin. Flapacha Premier, figure bien connue des réseaux sociaux, a été arrêté par le CNIN le 8 août 2025. Selon plusieurs sources, il aurait simulé, avec le tiktokeur Jérémy Comédie, un scénario autour d’un meurtre supposé. L’objectif était de créer un “buzz” pour attirer de nouveaux abonnés.

D’après le témoignage du tiktokeur Alain Kenneth, seul Jérémy pourrait innocenter Flapacha Premier. Mais ce dernier aurait pris la fuite après avoir appris l’arrestation de son complice présumé. Une absence qui complique la situation judiciaire de Flapacha.

Un “buzz” aux conséquences inattendues

Toutefois, Jérémy Comédie a fini par réapparaître à travers une vidéo publiée en ligne vendredi nuit. Dans ce message, il assure aller bien et nie avoir été victime de violences. Il reconnaît publiquement que toute l’histoire relevait d’une mise en scène destinée à faire grimper leur audience.

« Salut à vous tous, je vais vous dire quelque chose, ce que moi et Flapacha on a fait c’est du buzz, c’est pas les choses sérieuses, c’est amusement et on a fait pour gagner des abonnés », explique-t-il dans la vidéo. « Les gens qui ont dit que moi je suis mort, je ne suis pas mort, je suis vivant… essayez de laisser Flapacha », a-t-il ajouté.

Si l’intention déclarée était de divertir et de susciter l’engagement des internautes, l’affaire a pris une tournure judiciaire imprévue. Les autorités, elles, semblent vouloir marquer un coup face aux contenus viraux qui dépassent la simple provocation pour frôler la désinformation.

