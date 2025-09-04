Bénin: après le BR et l’UP-R, Wadagni poursuit ses prises de contact…

- Advertisement -

Après le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau, Romuald Wadagni, dauphin désigné du président Patrice Talon entame des tournées de prise de contact avec les partis satellites de la mouvance.

Ce jeudi 4 septembre 2025, le ministre de l’économie et des finances s’est rendu au siège du parti Moele-Bénin. Il a été accueilli à sa descente par le président du parti. l’ancien syndicaliste Jacques Ayadji.

- Publicité-

L’objectif de cette visite reste le même : se présenter comme le candidat de toute la mouvance et obtenir l’adhésion du parti.

Désigné candidat de la mouvance pour les élections présidentielles de 2026, Romuald Wadagni semble faire l’unanimité au sein de la mouvance et dans le rang de certaines personnalités du pays.

- Publicité-