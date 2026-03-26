Bénin : admis au concours des Eaux et Forêts, un élève garde forestier sommé de se présenter sous peine de remplacement

Au Bénin, la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse a mis en demeure un élève garde forestier admis au concours de 2024, absent à une étape clé de sa formation. Il dispose d’un délai strict pour régulariser sa situation.

La Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) a rendu public un communiqué radio-diffusé portant mise en demeure de l’élève garde forestier Hounsou Limné, admis au concours direct de recrutement de fonctionnaires au titre de l’année 2024.

Selon le document publié le 24 mars 2026, l’intéressé, « précédemment retenu sur la liste des admis au concours direct de recrutement de cent quinze (115) fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse », ne s’est pas présenté à l’administration comme exigé.

En effet, il était attendu le dimanche 22 mars 2026 à la Direction générale en vue de participer à « la Formation Commune de Base au Centre de Formation Militaire de Bembèrèkè (CFMB) ». Une étape essentielle dans le processus d’intégration des nouveaux agents.

Face à cette absence, l’administration indique que l’élève est désormais « en situation irrégulière » et lui adresse une mise en demeure formelle.

Il est ainsi sommé de se présenter « au plus tard le jeudi 26 mars 2026 à 15 heures ». Passé ce délai, la DGEFC prévient qu’il « sera considéré comme démissionnaire et remplacé par le candidat de la liste supplémentaire ».