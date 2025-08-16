Bénin: 40 colis de chanvre indien interceptés par la police à Illara

Le Commissariat frontalier d’Illara a mis la main, mardi 12 août 2025, sur une importante cargaison de chanvre indien. L’opération a eu lieu en fin d’après-midi, lors d’une patrouille de routine.

Selon la police, deux individus suspects ont été repérés près d’une motocyclette. L’un d’eux a pris la fuite avec un sac, tandis que le motocycliste a été appréhendé.

À l’ouverture du sac abandonné, les agents ont découvert quarante colis soigneusement emballés dans des sachets jaunes, contenant du chanvre indien.

Le suspect et la cargaison saisie ont été conduits au Commissariat frontalier d’Illara. Le dossier a ensuite été confié à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues (OCERTID) pour les besoins de l’enquête.