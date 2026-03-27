Bénin 1-0 Libéria : « un match très tendu » selon Gernot Rohr

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a fait le point après la courte victoire 1-0 obtenue contre le Libéria, vendredi 27 mars 2026, au stade Père-Jégo de Casablanca. Il a décrit une rencontre tendue et âpre, marquée par l’engagement physique des deux équipes.

Les Écureuils ont dominé territorialement mais n’ont débloqué le score que dans les ultimes minutes grâce à Tosin Aiyegun, qui a finalement trouvé la faille face à un bloc défensif compact.

Ainsi, le sélectionne Rohr, opposer une attaque à une défense athlétique et un gardien en forme a contraint son équipe à faire preuve de patience et de persévérance avant de parvenir à concrétiser sa domination.

La rencontre a aussi servi d’occasion pour tester un grand nombre de joueurs, avec plusieurs remplacements effectués en seconde période afin d’observer de nouveaux profils et d’élargir la base de l’équipe.

Des nouvelles têtes qui apportent des éléments positifs

Parmi les satisfactions, l’entraîneur a noté les apports techniques et le dynamisme des éléments récemment appelés, citant notamment Felipe Santos pour sa qualité de jeu et Michel Boni pour sa vitesse. Ces rotations ont permis d’évaluer la profondeur de l’effectif.

La priorité annoncée par le staff reste la solidité défensive et le fait de conserver une cage inviolée a été mis en avant comme un point important de cette préparation.

Notons que le groupe béninois reste au Maroc en vue de la prochaine rencontre contre la Guinée, adversaire jugé plus coriace par l’encadrement ; la confrontation est prévue mardi 31 mars 2026