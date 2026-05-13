Cannes 2026 : hommage à Nathalie Baye un mois après sa mort

Lors de l’ouverture du Festival de Cannes, le 12 mai 2026, la cérémonie a rendu un hommage solennel à l’actrice française Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l’âge de 77 ans. Sur la Croisette, la maîtresse de cérémonie Eye Haïdara a salué une artiste « d’une immense élégance » et une figure du cinéma français dont la disparition, imputée à la maladie à corps de Lewy, a été évoquée au cours de la soirée.

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La 79e édition du Festival de Cannes a été marquée par une assemblée de personnalités internationales : les comédiennes Gong Li et Jane Fonda ont ouvert la cérémonie en qualifiant le cinéma « d’acte de résistance » capable de « transcender les cultures ». La soirée a présenté en avant‑première le film La Vénus électrique de Pierre Salvadori, et s’est poursuivie par la remise d’une Palme d’honneur à Peter Jackson. Le jury, présidé par le Sud‑Coréen Park Chan‑wook, a également été présenté au public, tandis que les chanteuses Theodora et Oklou ont tenté une reprise de Get Back des Beatles qui n’a pas recueilli l’unanimité.

Lors du passage consacré à Nathalie Baye, Eye Haïdara a lancé : « Permettez‑moi une pensée pour une actrice remarquable », l’évoquant comme une femme « capable de dire peu — de dire tant, avec si peu — d’une immense élégance et d’une délicatesse infinie envers les autres. » Au même moment, une série de photos en noir et blanc de l’actrice a été projetée sur l’écran géant de la salle. Si certains commentateurs et internautes ont jugé l’hommage trop bref, la fille de la défunte, Laura Smet, a réagi positivement : elle a publié en story Instagram une photo d’Eye Haïdara accompagnée de la mention « Merci ma reine ».

Hommage public et traces d’une carrière

Nathalie Baye, mère de Laura Smet, était une habituée de la Croisette : elle avait foulé les marches pour la première fois en 1973 lors d’une projection liée à La Nuit américaine de François Truffaut. Au cours d’une carrière couronnée par quatre César, elle a tenu une place importante dans le cinéma français et européen. Son décès, intervenu le 17 avril 2026, a été rendu public avec la précision qu’elle souffrait de la maladie à corps de Lewy, une pathologie neurodégénérative associée à des troubles cognitifs et moteurs et reconnue comme l’une des formes de démence.

Sur les réseaux sociaux et dans la salle, les images projetées et les mots prononcés par la maîtresse de cérémonie ont structuré l’hommage officiel rendu à l’actrice. Un message relayé par le compte france.tv cinéma a résumé l’émotion du moment : « Une femme d’une immense élégance, et d’une délicatesse infinie envers les autres. »

Lors de la cérémonie d’ouverture, la programmation et les hommages se sont succédé selon le déroulé annoncé : présentation du jury, remise de la Palme d’or d’honneur à Peter Jackson, et projections prévues dont celle de Pierre Salvadori.