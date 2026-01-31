Beatrix des Pays-Bas vit à Drakensteyn depuis son abdication

Ce samedi 31 janvier, Beatrix des Pays‑Bas fête ses 88 ans. L’ancienne souveraine vit depuis son abdication en 2013 au château de Drakensteyn, situé à Lage Vuursche, dans la commune de Baarn (province d’Utrecht). Propriété privée au cœur d’un vaste parc, cette demeure du XVIIe siècle reste intimement associée à son histoire familiale et à son parcours public.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Construit entre 1640 et 1643 pour Gerard van Reede, le château de Drakensteyn se distingue par sa forme octogonale et sa douve circulaire. Bâti sur une île artificielle et accessible par un pont de pierre, il présente un style classique hollandais avec un toit à plusieurs pans et trois étages, intégrés à un paysage de prairies et de bois.

Beatrix a acquis le domaine et ses quelque 20 hectares en 1959, à la famille Bosch van Drakensteyn, propriétaire depuis près de 150 ans. À l’époque, l’édifice était en mauvais état et des travaux importants ont été entrepris : plus de trois ans de rénovation ont précédé son installation en 1963.

Historique, usages et accessibilité du domaine

Après son installation à Drakensteyn, Beatrix y a vécu d’abord seule puis avec son futur époux, Claus‑Georg von Amsberg. Le couple a élevé leurs trois fils — Willem‑Alexander, Friso et Constantijn — dans ce cadre avant que l’accession de Beatrix au trône, à la suite de l’abdication de la reine Juliana en 1981, ne conduise la famille à s’installer au palais Huis ten Bosch à La Haye.

Durant son règne, le domaine a conservé un statut de résidence secondaire : la reine Beatrix s’y rendait régulièrement pour se reposer. Le château a fait l’objet d’une nouvelle rénovation en 2006. Après son abdication en 2013, elle a choisi de retourner vivre définitivement à Drakensteyn et a retrouvé son titre de princesse.

Le spécialiste de la royauté néerlandaise Hans Jacobs a souligné, dans un billet de 2006, l’importance de cette période dite « de Drakensteyn » pour la famille : « Le prince Claus n’a jamais caché que les années passées à Drakensteyn ont été les plus heureuses de la famille royale. Une époque sans les obligations de la royauté, avant ses propres dépressions et l’adolescence des trois princes ». Cette observation figure parmi les éléments relayés par la presse spécialisée.

Propriété privée, le château de Drakensteyn n’est pas ouvert au public. Toutefois, il est possible d’apercevoir l’extérieur depuis certains chemins publics situés à proximité, selon les informations compilées par Around Us. Les bois qui entourent le domaine sont traversés par des sentiers de randonnée et des pistes cyclables, offrant des points d’observation à distance.

La présence de la demeure dans le village de Lage Vuursche et son architecture atypique en font un repère local souvent cité dans les portraits consacrés à Beatrix, tant pour son lien personnel avec le lieu que pour son rôle dans la mémoire architecturale et paysagère de la région.