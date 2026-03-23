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Béatrice d’York : son mari Edoardo Mapelli Mozzi prend ses distances

Des titres britanniques affirment que le retentissement du scandale lié à Andrew Mountbatten-Windsor pèse sur la vie privée de ses filles, en particulier sur Béatrice d’York.

Anna MBEUMO
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ROYAUTéS
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son mari Edoardo prend ses distances…
<h3 class="fig-slideshow-expanded__figure-title">Les nouveaux mariés Beatrice et Edoardo</h3> <p class="fig-slideshow-expanded__figure-content">C'est main dans la main que les mariés regardent vers l'avenir. Mariage de Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi le 17 juillet 2020. - <i class="fig-slideshow-expanded__figure-credits">Agence / Bestimage</i></p>
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La maison royale a, selon ces mêmes médias, pris des mesures visant à écarter Andrew, le privant de ses titres, honneurs et autres privilèges. Le Daily Mail rapporte que ces décisions auraient des conséquences importantes pour Béatrice et Eugénie.

D’après la presse anglaise, le prince William aurait demandé à ses cousines de se faire plus discrètes et de garder leurs distances vis-à-vis de la famille royale et des rendez-vous habituels, comme les courses d’Ascot. Le quotidien ajoute qu’il aurait également sollicité d’autres membres de la famille de ne pas poser aux côtés des deux sœurs pour le reste de l’année.

Béatrice d’York : le mariage avec Edoardo Mapelli Mozzi est-il menacé ?

Le Mail on Sunday évoque des tensions au sein du couple formé par la princesse Béatrice et Edoardo Mapelli Mozzi, indiquant une période de « distanciation ». Selon la presse, l’entrepreneur gère actuellement des activités aux États-Unis et a été aperçu seul en Floride.

Les tabloïds relèvent qu’Edoardo, qui partageait auparavant des images de leur quotidien, s’est montré plus discret ces dernières semaines, ce qui a alimenté des suppositions sur l’état de leur union.

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