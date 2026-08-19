Mercato: Arsenal veut tenter un dernier coup pour Julián Álvarez

À quelques jours de la fermeture du mercato estival, Arsenal souhaiterait accélérer pour recruter Julián Álvarez. Les Gunners se heurtent toutefois à la fermeté de l’Atlético de Madrid, tandis que le FC Barcelone surveille également la situation de l’attaquant argentin.

Arsenal n’aurait pas encore renoncé à Julián Álvarez. Selon El Desmarque, le club londonien préparerait une ultime offensive pour tenter d’attirer l’international argentin avant la clôture du mercato, fixée au 1er septembre 2026. Mikel Arteta apprécie particulièrement le profil de l’ancien attaquant de Manchester City et souhaiterait renforcer son secteur offensif avant le début de la saison 2026-2027. Mais les ambitions des Gunners se heurtent pour l’instant à la position de Diego Simeone. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid aurait fermé la porte à un départ de son buteur dans les prochaines semaines. Une position qui complique sérieusement les intentions du club anglais.

Arsenal n’est par ailleurs pas le seul prétendant sur le dossier. Le FC Barcelone serait également intéressé par Julián Álvarez, dont la situation à Madrid suscite de nombreuses convoitises. Arrivé à l’Atlético en 2024 après son passage à Manchester City, l’attaquant de 26 ans aurait lui-même envie de changer d’air et de découvrir un nouveau projet. En attendant, Álvarez ne devrait pas participer à la première rencontre de Liga de l’Atlético face à Málaga, mercredi soir. Une absence qui pourrait alimenter davantage les spéculations autour de son avenir.