Barça: Fermin Lopez revient sur son transfert avorté à Chelsea

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Le milieu de terrain du Barça, Fermin Lopez
Le milieu de terrain du Barça, Fermin Lopez@Besoccer
Le milieu de terrain du FC Barcelone, Fermín López, est revenue sur les raisons qui l’ont poussé à repousser l’intérêt de Chelsea lors du dernier mercato estival.

Courtisé par Chelsea, Fermin Lopez ne quittera finalement pas le Barça cet été. Le milieu de terrain espagnol a choisi de poursuivre son aventure en Catalogne. Malgré les offensives des Blues pour s’offrir le joueur de 21 ans, le jeune Catalan est resté fidèle à son club formateur.

« L’offre de Chelsea ? Au final, ma priorité a toujours été de rester au Barça, confie López, cité par TouchlineX. Je suis arrivé ici à 12 ans. C’est toujours flatteur de voir un grand club s’intéresser à vous, mais mon objectif a toujours été de continuer au Barça et de réussir ici. »

Sous contrat avec les Blaugrana jusqu’en 2029, le joueur de 21 ans s’inscrit dans le long terme au sein de son club formateur. De son côté, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, avait lui aussi évoqué l’intérêt des Londoniens pour son protégé, sans jamais douter de sa volonté de rester en Catalogne.

