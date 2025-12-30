Accueil En Brève Bangladesh : décès de Khaleda Zia, ex-Première ministre, à 80 ans

L’ancienne Première ministre du Bangladesh, Khaleda Zia, est décédée mardi 30 décembre à l’âge de 80 ans, a annoncé le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) qu’elle dirigeait depuis 1984. «La présidente du BNP et ancienne Première ministre, la dirigeante nationale Khaleda Zia, est décédée aujourd’hui à 06h du matin (00h GMT), juste après la prière de Fajr», indique le communiqué du parti. Première femme à gouverner le pays en 1991, Khaleda Zia a exercé la fonction de Premier ministre à trois reprises : de 1991 à 1996, pendant trois mois en 1996, puis de 2001 à 2006. Considérée par beaucoup comme favorite pour les élections législatives de février, elle laisse un rôle central dans l’opposition. Son fils, Tarique Rahman, président par intérim du BNP et pressenti comme candidat au poste de Premier ministre, est rentré au Bangladesh le 25 décembre après 17 ans d’exil volontaire au Royaume-Uni afin de mener la campagne du parti.