Ballon d’Or 2025: Lionel Messi savoure le sacre d’Ousmane Dembélé

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Lionel Messi a aussi réagi au sacre d’Ousmane Dembélé, vainqueur du Ballon d’Or 2025. Et le capitaine de l’Inter Miami a félicité son ancien coéquipier au PSG pour ce titre mérité.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2025 a été annoncé ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris. L’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or cette année devant des joueurs comme Lamine Yamal et Vitinha.

Un sacre mérité pour l’international français qui a réalisé un triplé historique avec les Parisiens. De quoi lui valoir les félicitations d’un certain Lionel Messi. Sur les réseaux sociaux, la star argentine a félicité son ancien coéquipier au PSG pour ce titre.

«Grand Ous ! Félicitations, je suis tellement heureux pour toi. Tu le mérites», a commenté la Pulga sur Instagram. Dembouz appréciera ce message de l’octuple Ballon d’Or France Football.



