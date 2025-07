BAC 2025: Ford Kossi Germain Tohouénou, 1er du Bénin avec 18,66 de moyenne

Le ministère de l’Enseignement supérieur a dévoilé les résultats du Baccalauréat session de juin 2025. En tête de cette brillante cuvée, Ford Kossi Germain Tohouénou s’impose avec une moyenne record de 18,66 sur 20.

Sur un total de candidats ayant planché sur les épreuves, 21 ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 18, tandis que 628 ont décroché une mention Très Bien avec plus de 16 de moyenne.

Mais au sommet de cette pyramide d’excellence, un nom fait briller le drapeau national. Il s’appelle TOHOUENOU Ford Kossi Germain, élève en série C au Collège Privé Academia de Parakou. Avec une moyenne impressionnante de 18,66 sur 20, ce jeune natif du département du Borgou devient le major national du Bac 2025.

Une copie presque sans faute ?

Le bulletin du lauréat ressemble à un rêve éveillé. Ford Kossi Germain Tohouénou a raflé la note maximale dans trois disciplines clés : Mathématiques, Physique-Chimie-Technologie (PCT) et Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), toutes sanctionnées par un 20 sur 20. Il a également obtenu 19 en Anglais, 18 en Histoire-Géographie, 16 en Philosophie et 13 en Français, soulignant une performance équilibrée dans toutes les matières.

Mais il n’est pas le seul à avoir brillé. Rodéric Dieudonné Raoul Coomlan Ananouh, de la série D au Collège Catholique Pierre Joseph de Clorivière de Calavi, occupe la deuxième place avec 18,59 de moyenne, tandis que Hilary Odiane Erell Titilayo Omonlayo Arinloye, de la série C et issue du Collège Catholique Notre Dame de Lourdes de Porto-Novo, complète le podium avec 18,47.

Le ministère de l’Enseignement supérieur n’a pas manqué d’exprimer sa fierté devant ces performances. Dans une déclaration, la ministre a félicité l’ensemble des lauréats tout en adressant un message d’encouragement à ceux qui n’ont pas franchi le cap, les invitant à persévérer.