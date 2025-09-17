PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Baalbeck : deux tués dans une frappe israélienne contre une voiture

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Libye : au moins 50 réfugiés soudanais morts dans un naufrage dimanche, selon l’OIM

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,50 % (-0,25 pt)

Stocks pétroliers américains en baisse surprise de 9,3 millions de barils

La mobilisation sociale reporte le transfert de la tapisserie de Bayeux

Nucléaire: après entretiens avec Téhéran, Londres et Paris, Berlin affirme que la balle est dans le camp de l’Iran

Insultes envers la star franco-malienne Aya Nakamura: dix militants identitaires condamnés à des amendes, trois relaxés

Israël revendique plus de 150 frappes depuis mardi dans la ville de Gaza

La veuve du défunt opposant russe Navalny affirme qu’il a été empoisonné

Russie: le cycliste français Sofiane Sehili maintenu en détention jusqu’au 4 octobre

Israël ouvre une route temporaire pour permettre la fuite des habitants de Gaza

VOIR TOUS LES FLASHS

Au moins deux personnes ont été tuées mercredi dans une frappe israélienne visant une voiture à Baalbeck, dans l’est du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé. L’agence nationale d’information ANI a rapporté que la frappe avait été menée par un « drone israélien ». Israël mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024 qui a mis fin à plus d’un an de conflit, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et ce mouvement libanais pro-iranien.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!