Baalbeck : deux tués dans une frappe israélienne contre une voiture

Au moins deux personnes ont été tuées mercredi dans une frappe israélienne visant une voiture à Baalbeck, dans l’est du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé. L’agence nationale d’information ANI a rapporté que la frappe avait été menée par un « drone israélien ». Israël mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024 qui a mis fin à plus d’un an de conflit, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et ce mouvement libanais pro-iranien.